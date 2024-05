The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2024ISIN NameXS1863988157 TUSPARK FOR. 18/24 REG.SXS2011786659 TUSPARK FOR. 19/24AT0000A1DVN1 ERSTE GP BNK15-24FLR 1410DE000LB01WS4 LBBW HPF 15/24 MTNUS36962GL367 GENERAL ELEC.04/24FLR MTNFR0013255858 C.F.FINANC.LOC. 17/24 MTNDE000NWB18K1 NRW.BANK IS.A.18K 19/24DE000HLB4PC1 LB.HESS.-THR. IHS 15/24XS1995645287 SANTANDER UK 19/24 MTNUS037833CU23 APPLE 17/24XS1067329570 WOLTERS KLUWER 14/24US458140BD13 INTEL CORP. 17/24US46625HJX98 JPMORGAN CHASE 14/24XS1411404855 ASTRAZENECA 16/24 MTNXS1610655950 SAGA 17/24XS2170384130 SHELL INTL F 20/24 MTNXS2128498636 SIGNIFY 20/24US023135BW50 AMAZON.COM 21/24XS1945693601 BARCLAYS BK 19/24 FLR MTNXS1411405662 SHELL INTL FIN. 16/24 MTNXS2051660335 SNAM 19/24 MTNDE000A3E5LD7 PROCRED. HOL ANL.21/24