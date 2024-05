Tradu, die leistungsstarke Multi-Asset-Handelsplattform, hat eine neue Krypto-Börse mit niedrigen, transparenten Gebühren eröffnet, wo Händler und Investoren eine zuverlässige und sichere Plattform für den Handel mit Krypto-Assets finden. Ab heute können Kryptohändler über die Multi-Asset-Handelsplattform von Tradu sicher in über 40 Coins investieren, darunter Bitcoin und Ethereum. Tradu gehört zur Stratos Group International, LLC ("Stratos"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF).

Tradu verfolgt einen neuen Ansatz zu Krypto und bietet eine einfache und transparente Kostenstruktur, mit der Investoren bis zu 95 Prozent der Gebühren sparen, die im Krypto-Handel anfallen können. Die Plattform zeigt Provisionen und Echtzeit-Spreads, bevor die Orders platziert werden, was dem Händler eine vollumfängliche Übersicht über alle Transaktionskosten verschafft. Tradu erhebt eine Provision von lediglich 0,1 Prozent mit sofortigen Rabatten von 0,02 bzw. 0,05 Prozent bei umfangreicheren Handelsgrößen. Die Kommission für einen Handel von 1 BTC (zum Preis von 60.000 USD) beträgt bei Tradu nur 30 USD, an anderen Börsen jedoch bis zu 600 USD.*

Kunden von Tradu können auch mit einem provisionslosen Profil handeln und die Gebühr stattdessen zu dem Spread hinzufügen. Mit einem einfachen Klick kann auf der Plattform von den Profiloptionen Null-Provision auf Raw Spreads um- und wieder zurückgeschaltet werden. Dank dieser Flexibilität können sich die Kunden für das jeweilige Profil entscheiden, das ihrem Handelsstil am besten gerecht wird.

Weitere wichtige Funktionen:

Einheitliche Handelsgebühren: Tradu erhebt gleiche Gebühren für Maker- und Taker-Transaktionen und fördert damit einen fairen, einfachen und transparenten Handel.

Kostenlose Krypto-Einlagen und problemloses Abheben: Krypto-Einlagen sind bei Tradu kostenlos, Abhebungen sind kein Problem, und die Gebühren sind einfach und übersichtlich.

Umfassender Support: Der Kundensupport erfolgt über diverse Kanäle, darunter E-Mail, Chat und Telefon, um prompte Unterstützung bei Kundenanfragen sicherzustellen.

Brendan Callan, CEO von Tradu, sagte dazu: "Bei Tradu sind wir große Befürworter von Krypto. Es ist ein gewaltiger Markt mit erheblichem Investoreninteresse und als echte Multi-Asset-Handelsplattform ist es sehr wichtig für uns, dass wir unseren Kunden Zugang zu herkömmlichen Vermögenswerten und zu den neuen digitalen Assets bieten. Wir bringen eine für Institutionen geeignete Preisgestaltung und Infrastruktur in den Retail-Kryptomarkt und bieten voraussehbare Kosten und enge, transparente Spreads, damit aktive Händler und Investoren ihre Renditen maximieren können. Tradu konzentriert sich auf die Schaffung eines stabilen, sicheren und reibungslosen Kryptowährungshandels durch Technologie mit einem besseren, sichereren und kostengünstigeren Service. Eine ausführliche Anleitung, wie ein Krypto-Portfolio zu Tradu wechseln kann, erhalten die Kunden von unserem Support-Team."

Außer Kryptowährungen erhalten Tradu-Nutzer auch Zugang zu mehr als 10.000 Handelsprodukten in den Bereichen Beteiligungen, Devisen und CFDs auf Rohstoffe, Aktien, Treasuries und Indizes alles von einem einzigen leistungsstarken Portal, auf das über eine nutzerfreundliche mobile App und Internetplattformen zugegriffen werden kann.

Besuchen Sie crypto.tradu.com, um sich anzumelden und Zugang zu einer breiten Palette von Vermögenswerten zu erhalten**.

Hinweis an die Redaktion

Die Kosten wurden auf der Basis des Kaufs eines Bitcoins zum Preis von 60.000 USD berechnet. Die Tradu-Gebühren beinhalten einen 0,05-prozentigen Rabatt aufgrund der Handelsgröße. Vergleichspreise basieren auf einem Standardkonto und Informationen von Broker-Websites mit Stand vom 1. Mai 2024. Darin spiegelt sich nicht der gesamte Markt wider. Die tatsächlichen Gebühren können aufgrund von Faktoren wie Kontoart, Rabatte, Volumen und Marktbedingungen abweichen.

** Produkte sind je nach Standort unterschiedlich. Besuchen Sie tradu.com, um zu sehen, welche Produkte in Ihrer Region verfügbar sind.

Über Tradu

Tradu hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Das globale Tradu-Team spricht mehr als zwei Dutzend Sprachen und ist stolz auf seinen reaktionsschnellen und hilfreichen Kundensupport.

Stratos betreibt darüber hinaus FXCM, eine im Jahr 2001 gegründete FX- und CFD-Plattform. Stratos wird neben der Multi-Asset-Plattform von Tradu auch weiterhin die Dienstleistungen von FXCM anbieten.

Die Tochtergesellschaften von Stratos sind in Großbritannien, Europa, Australien und Südafrika zugelassen und unterliegen der dortigen Aufsicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240508239827/de/

