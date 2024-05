Das erste Quartal 2024 war für die Iute-Gruppe ein gelungener Start in das Geschäftsjahr, so dass man an den Jahreszielen festhalte. Diese lauten auf 120 Mio. EUR Umsatz und 15 Mio. EUR Nettogewinn. Aber wir halten auch an unserer Selbstverpflichtung fest, dass Gewinn und Wachstum nur demjenigen vergönnt sind, der noch schneller und außerhalb seiner Komfortzone läuft. "Ohne Fleiß kein Preis", so Tarmo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...