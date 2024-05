© Foto: Rafael Henrique - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Papiere des E-Fahrzeugherstellers Rivian notieren nach dem am Dienstagabend vorgelegten Geschäftsbericht nur noch einstellig. Das sind die Gründe.Die Freude der Anleger über eine mögliche Partnerschaft mit Apple, über eine solche hatte vor den Zahlen das üblicherweise gut informierte Tech-Magazin Digitimes berichtet, währte in der Aktie von Rivian am Dienstag nur kurz. Nach erneut schwächeren Quartalszahlen als erwartet gab das Papier in der US-Nachbörse um 5,6 Prozent nach und beschloss den erweiterten Handel wieder im einstelligen Kursbereich. Starkes Wachstum, wachsende Verluste Zwar konnte der Hersteller von E-Fahrzeugen beim Umsatzwachstum überzeugen. Hier gelang gegenüber dem …