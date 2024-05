Canada Life hat Änderungen in ihrer fondsgebundenen Basisrente GENERATION basic plus vorgestellt. Neben einer größeren Fondsauswahl gibt es künftig die Option, mit geringeren Beiträgen ins Sparen einzusteigen. Auch neu sind laut dem Unternehmen flexiblere Dynamikoptionen. Canada Life hat an ihrer fondsgebundenen Basisrente GENERATION basic plus geschraubt. Damit will man die Police noch flexibler gestalten, heißt es vonseiten des Versicherers. Eine Neuerung ist beispielsweise die günstigere Startoption. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...