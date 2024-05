(shareribs.com) London 08.05.2024 - Die Rohölpreise für Brent und WTI geben am Mittwoch leicht nach. Die Notierungen stehen unter dem Einfluss der Unsicherheiten im Nahen Osten. Das API meldet einen leichten Anstieg der Lagerbestände. Nach Angaben des American Petroleum Institute sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 509.000 Barrel gestiegen. Im Vorfeld war ein leichter Rückgang ...

