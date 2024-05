Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturelle Lage ist weiterhin unübersichtlich und die Signale nicht einheitlich, so die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund richte sich die Aufmerksamkeit heute in Deutschland zunächst auf die Industrieproduktion des Monats März. Zuletzt habe die deutsche Produktion mit einem Plus von 2,1% gg. Vm. auf der Oberseite überrascht. Könnten die Unternehmen daran anknüpfen oder gebe es eine erneut negative Entwicklung? Unterstützung gebe es von der verbesserten Weltkonjunktur. So würden nicht nur Indikatoren des globalen Industriezyklus nach oben weisen, auch die deutschen Exporte hätten im März zugelegt und dabei die Erwartungen übertroffen. Vor zu viel Optimismus warne jedoch der unerwartete Rückgang der Industrieaufträge, wobei der Februarwert nach unten korrigiert worden sei. Zudem seien die Industrieumsätze im Monatsvergleich gesunken. ...

