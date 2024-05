Baden-Baden (ots) -Die Bundesliga-Stars starten auf www.unitedcharity.de rund 50 einmalige Auktionen für Kinder in Not! Mit dabei sind Leverkusen-Star Florian Wirtz, Christian Streich, der FC Bayern, das Überraschungsteam VfB Stuttgart, die BVB-Stars um Marco Reus und viele mehr!Trainerlegende Christian Streich spendet zu seinem emotionalen Abschied beim SC Freiburg sein persönliches Trainingsshirt und unterstützt mit dem Auktionserlös sein Herzensprojekt, den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg. Natürlich sind auch die Deutschen Meister von Bayer 04 Leverkusen bei der United Charity-Aktion dabei - allen voran Top-Star Florian Wirtz, der ein getragenes Trikot versteigert und damit die Kinderhilfsprojekte von Stars4Kids unterstützt!Unterm virtuellen Hammer liegen aber auch noch zwei unvergessliche Erlebnisse, die die Herzen jedes Fußballfans höher schlagen lassen: VIP-Tickets für das UEFA Champions League Finale mit dem BVB in Wembley sowie Tickets für das Finale der Europa League in Dublin - wenn das keine Highlights für den guten Zweck sind! Jetzt auf https://www.unitedcharity.de/Kategorien/Sport vorbeischauen und alle Fußball-Auktionen entdecken!Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 16 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5774895