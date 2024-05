EQS Newswire / 08.05.2024 / 10:45 CET/CEST

SINGAPUR - Media OutReach Newswire - 8. Mai 2024 - UXLINK , das "soziale Monster", hat die "IN UXLINK WE TRUST '-Serie von NFTs als Airdrop Vouchers ausgegeben. Die NFTs werden in vier Kategorien eingeteilt: "MOON", "TRUST", "FRENS" und "LINK". Diese beinhalten verschiedene Rechte und Beteiligungen und eine unterschiedliche Anzahl der beim Airdrop verteilten $UXLINK Tokens auf der Grundlage des Beitrags zur Community, der On-Chain-Interaktionen und der Assets.





Die NFT-Inhaber verfügen über umfangreiche Rechte und Vorteile, einschließlich:



1. 100 % Zugang zu $UXLINK Native Token Airdrops (Saison 1)

2. Vorrangiges Bezugsrecht an den $UXLINK Airdrops für Saison 2 und Saison 3

3. Zugang zu gemeinsamen Airdrops für Ökoprojekte von UXLINK & AIRDROP2049-Projekte

4. Stimmrechte bei der Community Governance



UXLINK verfügt derzeit über mehr als fünf Millionen registrierte Nutzer, etwa 800.000 tägliche Nutzer von dezentralisierten Anwendungen (DApps) und 180.000 tägliche On-Chain-Nutzer. Es wird erwartet, dass etwa 10 % der Highest Quality-Nutzer, was mehr als 500.000 Nutzern entspricht, in den Genuss dieser NFT-Ausgabe kommen.

Über UXLINK UXLINK ist die größte Web3-Social Infrastructure-Plattform für Nutzer und Entwickler, um Krypto-Assets auf eine einzigartige soziale und gruppenbasierte Weise zu entdecken, zu verteilen und mit ihnen zu traden.

1. Die Plattform hat mehr als fünf Millionen Nutzer, wobei 600.000 täglich On-Chain/Off-Chain und 100.000 täglich On-Chain aktiv sind.

2. Organisierter Benutzerverkehr und Interaktionen von über 90.000 Web3-Gruppen.



Mint UXLINK NFT: https://dapp.uxlink.io/uxnft



Kontaktinformationen:



UXLINK Web: https://www.uxlink.io/

UXLINK Twitter: https://twitter.com/UXLINKofficial

UXLINK Telegram: https://t.me/uxlinkofficial



