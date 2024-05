Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nachfrage nach Covered Bonds bleibt ungebrochen stark, vor allem Neuemissionen sind kräftig gesucht, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Obwohl die neuen Anleihen oftmals nur noch geringe oder gar keine Spreadaufschläge im Vergleich zum Sekundärmarkt bieten würden, würden die Bonds massiv gezeichnet. Viele Emissionen seien vier- bis fünffach überzeichnet worden. Auch im Nachgang würden die Anleihen gesucht bleiben und könnten sich zumeist im Spread noch weiter verringern. Hiervon würden auch ältere ausstehende Anleihen profitieren. Da die Kreditvergabe im Immobilienbereich unverändert nur schleppend verlaufe, dürfte vom Neuemissionsgeschäft weiterhin kein großer Druck auf den Markt ausgeübt werden. Somit würden die Prämien für neue Anleihen niedrig bleiben. Das insgesamt gestiegene Renditeniveau locke zunehmend Käufer an und da die Spreads von Covered Bonds im Vergleich zu anderen sehr gut gerateten Anleihen attraktiv seien, dürften sich gedeckte Anleihen auch weiterhin gut behaupten. (Ausgabe Mai 2024) (08.05.2024/alc/a/a) ...

