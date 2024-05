Hamburg/Luxemburg (ots) -Die Festivalsaison steht vor der Tür und 28 BLACK ist bereit, die Bühnen zu rocken! Die beliebte Energy-Drink-Marke engagiert sich diesen Sommer als offizieller Sponsor bei verschiedenen Open-Air-Musikfestivals in ganz Deutschland. Der Energy Drink garantiert jede Menge Festival-Power und sorgt dafür, dass niemandem beim Dancen und Feiern die Energie ausgeht. Vegan und ohne Taurin, gemixt oder pur - mit 28 BLACK heißt es auch nach dem Festival: good vibes only!"In diesem Jahr bringen wir die vielfältigen Geschmacksrichtungen von 28 BLACK zu großartigen Events und geben den Festivalbesuchern die Möglichkeit, ihren ganz persönlichen Lieblingsgeschmack von 28 BLACK zu entdecken ", sagt Jasmin Mondowitsch, Vertriebsleitung National bei 28 BLACK.28 BLACK hat eine vielfältige Fangemeinde mit unterschiedlichsten Musikvorlieben, daher deckt die 28 BLACK Festival-Tour viele Musikgenres ab. Der nächste Stopp auf der 28 BLACK Tour ist Vechta mit Tante Mia tanzt am 09.05. und LADIOO - Das Party Open Air am 11.05. Highlights sind aber auch das Hive, das Ferdinands Feld oder das Summer Breeze."Wir sind Festival-ready und können es kaum erwarten, so Bastian Kühlkamp, Lead Manager Partnership, Event & Field Activation von CALIDRIS 28. "Unser Team freut sich schon darauf, für den richtigen Energieschub zu sorgen, um das Beste aus dem Festival-Sommer zu machen. Tolle Konzerte erleben, bis in die Morgenstunden feiern und außergewöhnliche Tage erleben."Im Festival-Kontext wird es eine breit gefächerte Kampagne in den digitalen und sozialen Medien geben und auch die Einbindung von Influencern wird für Aufsehen sorgen. Darüber hinaus hat 28 BLACK immer jede Menge Gewinnspiele zu Festivals am Start.Mit 28 BLACK werden Festivalbesucher den Sommer in vollen Zügen genießen können. Der Energy Drink bietet die perfekte Mischung aus Geschmack und Energie für ein perfektes Festivalerlebnis.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der Energy Drink ohne Taurin und ohne Konservierungsstoffe ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Weitere Informationen zu 28 BLACK gibt es unter www.28black.com & @28black (https://www.instagram.com/28black).Pressekontakt:Splendid-Drinks AG8, Am ScheerleckL-6868 Wecker (Luxembourg)Tel.: +352 / 28 26 16-0press@splendid-drinks.comVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHBoschstraße 1422761 HamburgTel.: +49 40 29 844 22-0sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/5775019