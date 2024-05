FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 80 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES EUROPEAN UTILITIES TO 'MARKETWEIGHT' - SETZEN AUF ZINSPEAK + GAS - BERENBERG RAISES FRONTIER DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 300 (170) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES GSK PRICE TARGET TO 2560 (2505) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK REINITIATES JOHNSON MATTHEY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2400 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ASSURA GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 48 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BEAZLEY PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 873 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BIG YELLOW GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1180 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BRITISH LAND WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 450 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CAPITAL & REGIONAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 65 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS COATS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 90 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DERWENT LONDON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DS SMITH WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 400 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ELEMENTIS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 170 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS GREAT PORTLAND WITH 'BUY' - PRICE TARGET 500 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HAMMERSON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 34 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HELICAL BAR WITH 'BUY' - PRICE TARGET 270 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HELIOS UNDERWRITING WITH 'BUY' - PRICE TARGET 201 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HISCOX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1354 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS LANCASHIRE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 735 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS LUCECO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 185 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SABRE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 209 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SAFESTORE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 900 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SAGA PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 154 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SEGRO PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1050 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SHAFTESBURY WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 160 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SYNTHOMER WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 260 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS UNITE GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1160 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS VICTREX WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1380 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS WORKSPACE GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 660 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS XP POWER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1340 PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 220 PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS PRIMARY HEALTH PROPERTIES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 110 PENCE - JEFFERIES CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11300 (11000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1330 (1300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2150 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 195 (200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES 3I INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 405 (390) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES CENTRICA TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 170 (165) PENCE



