Der Leitindex setzt am Mittwoch seine Rekordjagd von Dienstag fort - flankiert von einem 13-Prozent-Kurssprung bei Siemens Energy und neuen Zinshoffnungen aus den USA. Doch am Horizont brauen sich auch wieder dunkle Wolken zusammen. Der deutsche Leitindex DAX hat am Mittwoch seine Rekordjagd vom Dienstag fortgesetzt. Mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 18520 Punkte war er am Vormittag nicht mehr weit von seinem Allzeithoch von 18567 Punkten entfernt, das er am 2. April erreicht hatte. Angetrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...