Die konventionelle Ölproduktion stagniert weltweit schon seit 19 Jahren. Das konnte anfangs noch durch neue Fördertechniken aufgefangen werden. Zudem sprangen die US-Ölschiefervorkommen als weltweit einzige Quelle zur Deckung der gestiegenen Ölnachfrage in die Bresche. So nahm die Ölproduktion aus dieser Quelle (inklusive der Förderung von liquidem Erdgas) in einem 10-Jahres-Zeitraum um 11,6 Millionen Barrel pro Tag zu. In jüngster Vergangenheit haben jedoch einige der ältesten Ölschieferfelder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...