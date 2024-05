Berlin/Bonn (ots) -Thorsten Frei (CDU) verteidigt die im neuen Grundsatzprogramm der Partei verankerte "Drittstaatenlösung" für Geflüchtete. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU im Bundestag sagte auf dem Parteitag im Interview mit phoenix: "Das ist aus meiner Sicht nicht hart und es ist vor allem nicht inhuman." Über die "Kontingente" sei man ja "wie in den vergangenen zehn Jahren" bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Allerdings wolle man "wirklich vulnerable, also Gefährdete, Schutzsuchende" holen. Aktuell kämen dagegen "hauptsächlich junge Männer, gesund, kräftig, wohlhabend genug, um tausende von Euro an kriminelle Schlepper zu bezahlen", so Thorsten Frei.Mit ihrem neuen Grundsatzprogramm präsentiere die CDU "als einzige Partei" einen "nachvollziehbaren Weg zur Bewältigung der Migrationsherausforderungen", so Thorsten Frei. Zu künftigen Koalitionspartnern wollte er sich nicht festlegen. Man müsse sich anschauen, wie die anderen demokratischen Parteien inhaltlich und personell aufgestellt seien. Und bei der Migration etwa "würden wir mit Sicherheit mit den Grünen nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen", resümiert Thorsten Frei.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/jPePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5775146