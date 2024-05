Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Pessimismus hinsichtlich der Aussichten auf eine geldpolitische Lockerung in den USA hat im Laufe des Jahres 2024 stetig zugenommen, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments.Das habe sich jedoch am vergangenen Freitag geändert: Die US-Beschäftigungsdaten seien auf breiter Front schwach gewesen, und - was noch wichtiger sei - der vielbeachtete US ISM-Dienstleistungsindex sei ebenfalls schwach ausgefallen, insbesondere was die Beschäftigungskomponente betreffe. Das habe die Hoffnung aufkommen lassen, dass die US-Notenbank in der Lage sein würde, die Zinsen deutlich zu senken. ...

