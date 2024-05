FTX will seine Opfer in vollem Umfang auszahlen. Fast allen Gläubigern will das Unternehmen mindestens 118 Prozent ihrer damaligen Vermögenswerte zurückgeben. So wurde die Kryptobörse wieder flüssig. Gute Nachrichten für die Kund:innen, die im Rahmen der Pleite der Kryptobörse FTX Geld verloren haben. Sie sollen innerhalb von 60 Tagen ihre Forderungen ausgezahlt bekommen. Dies zeigt ein neuer Sanierungsplan, den FTX laut einer Pressemitteilung beim ...

