Original-Research: Media and Games Invest SE - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Media and Games Invest SE

Company Name: Media and Games Invest SE

ISIN: SE0018538068



Reason for the research: Dreimonatsbericht

Recommendation: Kaufen

from: 08.05.2024

Target price: EUR4,10

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,80 auf EUR 4,10.



Zusammenfassung:

Der Dreimonatsbericht setzte die Reihe positiver Nachrichten im Jahr 2024, wie die Rückkehr zu einem soliden Wachstum und positive strukturelle Veränderungen durch die Google-Partnerschaft, fort. Der Dreimonatsbericht setzte die Reihe positiver Nachrichten im Jahr 2024, wie die Rückkehr zu einem soliden Wachstum und positive strukturelle Veränderungen durch die Google-Partnerschaft, fort. Letztere versetzt MGI in die Lage, das Ertragswachstum zu maximieren und die KI-Initiativen voranzutreiben. Die Ergebnisse übertrafen unsere Schätzung und wurden von einem organischen Wachstum von 21% J/J angeführt, das zu einem Rekord-Q1 führte. Das Management ist weiterhin zuversichtlich, dass sich der Werbemarkt erholen wird, was durch verbesserte operative KPIs untermauert wird. Die erste Guidance für das Geschäftsjahr 24 sieht einen Umsatz zwischen EUR350 Mio. und EUR370 Mio. und ein AEBITDA zwischen EUR100 Mio. und EUR110 Mio. vor. Das angenommene Wachstum von 9% bis 15% könnte sich als konservativ erweisen, wenn: (1) die CPM-Preise anziehen und/oder (2) die Wahlkampfausgaben in den USA einen fieberhaften Anstieg erreichen. Wir stufen MGI weiterhin mit Kaufen ein bei einem Kursziel von EUR4,10 (zuvor: EUR3,80).

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.80 to EUR 4.10.

Abstract:

Q1 reporting extended the run of positive news flow in 2024 highlighted by the return of solid growth and positive structural changes via the Google partnership. The latter sets up MGI to maximise earnings growth and ramp up AI initiatives. Results topped FBe and were led by 21% Y/Y organic growth that drove a record first quarter. Management remain upbeat about the recovery of the ad market; a view underpinned by improving operating KPIs. The initial FY24 guide calls for sales between EUR350m to EUR370m and AEBITDA ranging EUR100m to EUR110m. The implied 9% to 15% growth may prove conservative if: (1) CPM pricing rebounds; and / or (2) US election spending reaches a fever pitch. Our TP moves to EUR4.1 (old: EUR3.8) on the Q1 report, and we remain Buy-rated on MGI.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



