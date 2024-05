Alfter (ots) -Für die meisten Unternehmen ist die IT eher eine Nebensache. Vor allem Geschäftsführer konzentrieren sich lieber auf andere Bereiche. Um IT-Angelegenheiten kümmern sie sich in der Regel erst dann, wenn es bereits Probleme gibt. Ein Fehler, wie Alexander Heinrich bestätigt. Als Gründer und Geschäftsführer von HeiProTec unterstützt er kleine und mittelständische Betriebe dabei, ihre IT-Infrastruktur auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Vorteile reichen von höheren Umsätzen über schnelleres Wachstum bis hin zu zufriedeneren Mitarbeitern. Warum die IT ein entscheidendes Zahnrad in Unternehmen ist, erfahren Sie im Folgenden.In der heutigen Zeit ist eine gut aufgestellte IT-Abteilung für jedes Unternehmen unverzichtbar, um mit dem rasanten Tempo der Digitalisierung Schritt zu halten. Denn eine funktionierende IT sorgt nicht nur für reibungslose Abläufe, sondern ist auch ein Motor für höhere Umsätze und schnelleres Unternehmenswachstum. Außerdem trägt sie maßgeblich zur Sicherheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter bei. Dennoch bleibt die IT in vielen Betrieben oft ein Randthema. Nicht selten liegt die Verantwortung dafür in den Händen einiger weniger, technikaffiner Mitarbeiter, während der Rest sich lieber auf andere Aspekte konzentriert. Doch das Warten kann sich fatal auswirken. "Wie in der Zahnmedizin, in der das Ignorieren kleiner Probleme zu größeren, teureren und schmerzhafteren Eingriffen führen kann, ist es auch in der IT entscheidend, nicht zu warten, bis Systeme versagen oder Datenverlust eintritt", erklärt Alexander Heinrich, Gründer und Geschäftsführer von HeiProTec. "Denn die IT bildet das kritische Zahnrad in der Unternehmensmaschinerie, das ein effizientes und reibungsloses Arbeiten ermöglicht.""Trotzdem vernachlässigen gerade schnell wachsende Unternehmen nur allzu oft ihre IT-Landschaft", fährt der IT-Experte fort. "Das kann zu erheblichen Störungen führen, die weit über die IT-Abteilung hinaus Auswirkungen haben." Mit HeiProTec hat es sich Alexander Heinrich zur Aufgabe gemacht, kleinen und mittelständischen Betrieben dabei zu helfen, ihre IT auf den aktuellen Stand zu bringen. Zu diesem Zweck implementiert er funktionierende Systeme, die reibungslos mit dem Tagesgeschäft zusammenarbeiten. Die anschließende Optimierung der IT bietet seinen Kunden eine ganze Reihe von Vorteilen - von höheren Umsätzen über schnelleres Wachstum bis hin zu zufriedeneren Mitarbeitern. Zudem profitieren Unternehmen von einer Service- und Wartungsflatrate, durch die sichergestellt ist, dass ihre IT kontinuierlich zu einer Monatspauschale und ohne festes Zeitkontingent betreut wird. Ständige Erreichbarkeit und schnelle Reaktionszeiten sind für den IT-Experten selbstverständlich, denn wenn ein Betrieb erst einmal zum Stillstand gekommen ist, können schnell Verluste drohen. Seine Mission ist es, mit seinem Angebot ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig die IT für ein erfolgreiches Geschäft ist.Die unterschätzte Bedeutung der IT als Erfolgsfaktor"Leider wird die IT in vielen Unternehmen nach wie vor lediglich als Kostenfaktor betrachtet, statt die Wertschätzung zu erhalten, die sie eigentlich verdient hätte", sagt Alexander Heinrich. "Das liegt zum Teil daran, dass Unternehmer meist weder Zeit noch Fachkenntnisse haben, um sich mit den IT-Anforderungen auseinanderzusetzen. Nur selten sind sie sich darüber im Klaren, wie wesentlich eine gut funktionierende IT ist, um Abläufe und Prozesse zu unterstützen. In der Folge reagieren sie erst dann auf IT-Probleme, wenn sie auftreten. Wenn zum Beispiel ein Stillstand eintritt, infolgedessen die Mitarbeiter nicht mehr arbeiten können, wird gehandelt - proaktiv suchen Geschäftsführer jedoch selten nach Lösungen."Besonders betroffen sind Alexander Heinrich zufolge kleine und mittelständische Betriebe: Die meisten von ihnen halten weiterhin an veralteten Strukturen fest und stehen ihrem Wachstum damit nicht selten selbst im Weg. Entsprechend wichtig ist es gerade für diese Betriebe, eine proaktive IT-Beratung in Anspruch zu nehmen.Alexander Heinrich über die Vorteile einer proaktiven IT-PartnerschaftDie Wahl des richtigen IT-Dienstleisters ist dabei ebenso wichtig wie die Wahl eines qualifizierten Steuerberaters. Während ein schlechter Steuerberater zwar die Buchhaltung erledigen mag, bietet ein guter Steuerberater darüber hinaus auch proaktive Beratung. Er identifiziert die vorliegenden Einsparpotenziale und unterstützt bei strategischen Entscheidungen, die das Unternehmen voranbringen. Ähnlich agiert auch ein erstklassiger IT-Dienstleister, dessen Angebot über die reine Wartung und Reparatur hinausgeht. Er agiert als IT-Berater, der Betrieben dabei hilft, Technologietrends zu verstehen, ihre IT-Strategie kontinuierlich zu verbessern und Innovationsmöglichkeiten zu nutzen."Die Vorteile einer proaktiven IT-Partnerschaft liegen auf der Hand", betont Alexander Heinrich. "So erhalten Unternehmen einerseits eine strategische IT-Beratung, die sicherstellt, dass ihre IT-Infrastruktur mit ihren Geschäftszielen harmoniert. Durch regelmäßige Überprüfungen und Updates können Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor sie zu ernsthaften Störungen führen. Andererseits ermöglicht eine flexible IT-Beratung, schnell auf Veränderungen im Geschäftsumfeld zu reagieren."All das bietet Alexander Heinrich mit HeiProTec: Seine Kunden profitieren von einem Full-Management-Service-Paket, das alle Aspekte ihrer IT abdeckt. Zu diesem Zweck setzen Alexander Heinrich und sein Team auf eine entsprechende Software, mit deren Hilfe sie die Systeme ihrer Kunden rund um die Uhr im Blick behalten können.Optimierte IT für mehr Effizienz und SicherheitEs bleibt festzuhalten, dass die IT für Unternehmen den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen kann. Genauso kann auch ein proaktiver IT-Dienstleister wie HeiProTec, der nicht nur technische Unterstützung bietet, sondern auch strategische Beratung leistet, der Schlüssel zu langfristigem Unternehmenserfolg sein."Eine optimierte IT-Infrastruktur mit entsprechenden Prozessen kann Betriebe vor Umsatzeinbußen und Betriebsunterbrechungen bewahren", sagt Alexander Heinrich. 