Vor allem in Lateinamerika und der Karibik haben die Menschen mit einer zunehmenden Zahl von Denguefieber-Fällen zu kämpfen. Doch auch in Deutschland steigen die Fallzahlen an, wie unsere Infografik zeigt. Die Zahl der Fälle von Denguefieber steigt in Deutschland derzeit rasant an. Insgesamt wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) bis zum 29. April 2024 rund 660 Infektionen mit der Tropenkrankheit gemeldet. Damit verzeichnen die ersten vier Monate ...

