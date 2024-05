Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Riksbank senkte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75%, da sich die Inflation angesichts der schwachen Wirtschaftstätigkeit dem Ziel nähert und eine lockerere Geldpolitik ermöglicht, so die Experten von XTB.Da sich die Inflationserwartungen stabilisiert hätten und moderate Lohnerhöhungen diese Aussichten stützen würden, werde mit weiteren Zinssenkungen gerechnet, sofern die Bedingungen günstig bleiben würden, wobei zwei weitere Senkungen in der zweiten Jahreshälfte erwartet würden. Die Inflationsentwicklung bleibe jedoch aufgrund von Faktoren wie der starken US-Wirtschaft, geopolitischen Spannungen und dem Wechselkurs der Krone ungewiss, was darauf hindeute, dass künftige geldpolitische Anpassungen mit Vorsicht erfolgen sollten. (08.05.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...