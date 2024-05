Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Vom 22. bis 26. April nahm ZWSOFT, Chinas führender Anbieter professioneller CAx-Lösungen (CAD/CAE/CAM), an der weltweit führenden Industriemesse Hannover Messe 2024 teil. Dort präsentierte das Unternehmen in einer Reihe von Live-Seminaren und Podiumsdiskussionen die neusten Entwicklungen und Pläne für seine CAx-Lösungen.Unter dem diesjährigen Motto "Energizing a Sustainable Industry" zog die Hannover Messe 2024 über 130.000 Besucher aus 150 Ländern an und präsentierte 4.000 Aussteller. Die Veranstaltung bestätigte ihre Rolle als zentrale Plattform, führende Technologieexperten zusammenzubringen, um Themen rund um eine nachhaltige Zukunft der Industrie zu diskutieren und Innovationen zu präsentieren.In diesem Rahmen bekannte sich ZWSOFT zu seiner neuen Mission "Empowering Sustainable Innovation with All-in-One CAD/CAE/CAM Solutions". Dieses Bekenntnis folgt dem Trend zur nachhaltigen industriellen Entwicklung und zeigt das Engagement des Unternehmens, mit seinen Softwarelösungen eine verantwortungsvolle und nachhaltige Zukunft zu fördern. Des Weiteren präsentierte ZWSOFT Produkte von Kunden wie von BiTECH Automotive und veranschaulichte, wie seine Lösungen komplexe Arbeitsabläufe optimieren und nachhaltige Entwicklungen unterstützen.Innovative CAD-Lösungen für effizientes und flexibles KonstruierenZWSOFT präsentierte auf der Messe neue Versionen seiner 2D-CAD-Lösungen, darunter ZWCAD (https://www.zwsoft.com/de/product/zwcad) 2025 und ZWCAD MFG 2025. Die neuen Versionen zielen darauf ab, Effizienz zu maximieren, Kreativität zu fördern und Arbeitsabläufe mit zeitsparenden Funktionen, Verbesserungen der Softwarefunktionalitäten und der Benutzeroberfläche zu optimieren.Darüber hinaus zeigte ZWSOFT eine exklusive Vorschau auf ZWCAD Cloud, eine innovative CAD- und Kollaborationsplattform, welche in Zukunft international verfügbar sein wird. "Mit der ZWCAD Cloud erreichen wir den nächsten Schritt der CAD-Zusammenarbeit und -Zugänglichkeit", erklärte Dr. Cheng Huang, Leiter der Softwareentwicklung bei ZWSOFT, während der Präsentation und betonte den strategischen Schritt, Anwendern mehr Flexibilität und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit zu bieten.Integrierte 3D-CAD-Lösung zur Steigerung der KonstruktionseffizienzZWSOFTs neuste Version von ZW3D (https://www.zwsoft.com/de/product/zw3d), eine integrierte All-in-One CAD, CAE und CAM-Lösung, wurde ebenfalls öffentlich vorgestellt. Das Entwicklerteam zeigte in einer Reihe von Live-Präsentationen, die neusten Funktionen und Verbesserungen von ZW3D."ZW3D 2025 wurde entwickelt, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die vollständige Digitalisierung von Produktentwicklungsprozessen zu ermöglichen", erklärte Jerry Feng, Leiter des ZW3D-Produktmanagements bei ZWSOFT.Im Rahmen dieser Veranstaltung stellte ZWSOFT KI-basierte Produktivitätswerkzeuge in ZW3D vor und veranstaltete eine Podiumsdiskussion über die potentiellen Auswirkungen von KI auf Technik und Design. Aryan Fallahi, der Gründer von Think-CAD und Podiumssprecher, sprach darüber, dass "KI in der Designtechnologie es Designern und Ingenieuren ermöglicht, vom Konzept bis zur Fertigstellung mit einer bisher unvorstellbaren Effizienz zu arbeiten." Die KI-Innovationen in ZW3D unterstreichen ZWSOFTs Engagement für die Verbesserung der Designeffizienz mit modernsten Technologien.CAE-Lösungen zur Verkürzung der "Time-to-Market" mittels Simulations- und AnalysewerkzeugenAuf der Veranstaltung stellte ZWSOFT auch seine CAE-Lösungen vor und unterstrich damit die Expertise des Unternehmens im Bereich Simulation und Analyse. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von ZWSOFT ging in mehreren Präsentationen detailliert auf Anwendungsfälle seiner CAE-Lösung ZWSim Structural (https://www.zwsoft.com/product/cae/structural) in der Produktentwicklung ein.Darüber hinaus gab Dr. Timothy Brauner vom CHAM detaillierte Einblicke in die Verwendung von PHOENICS für Studien zur Kühlung von Rechenzentren und Elektronikkomponenten. Diese zeigten, wie Simulationslösungen entscheidend dazu beitragen, Kosten zu senken und die Zeit bis zur Produktion zu verkürzen, indem sie es Ingenieuren ermöglichen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und ihre Entwürfe zu optimieren.Nach der Hannover Messe 2024 steht ZWSOFTs mit seinen CAx-Lösungen fest hinter der Mission nachhaltige Innovationen zu fördern. Durch die Nutzung modernster Technologien und die Integration von KI bietet ZWSOFT Unternehmen die notwendigen Werkzeuge an, um sich in einer dynamischen Marktlandschaft behaupten zu können und nachhaltig erfolgreich zu sein.Weitere Informationen zu den Lösungen von ZWSOFT finden Sie unter www.zwsoft.com.