Mit 21.000 Anträgen liegt die Nachfrage für die Heizungsförderung in den ersten vier Monaten deutlich unter Vorjahr. Bei der KfW gingen auch die Kreditzusagen für erneuerbare Energien in Unternehmen stark zurück. Mit rund 21.000 Anträgen zeigt sich die Heizungsförderung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bis Ende April verglichen mit der Vorjahren verhalten. Die KfW präsentierte anlässlich ihrer Quartalszahlen erstmals Zahlen zu der Förderung, die sie in diesem Jahr übernommen hat. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...