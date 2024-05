Wir haben zwar nicht von vielen Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses gehört, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Bank of England den Leitzins in dieser Woche anpassen wird. Die bevorstehende Sitzung der Bank of England kommentiert Jessica Shuman, Senior Investment Specialist bei Insight Investment: Letztendlich werden die Inflationsdaten für April, die später in diesem Monat veröffentlicht ...

