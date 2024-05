Alle Termine des Handelstages im Überblick:Am 9. Mai werden die Quartalsberichte von Telefonica, Enel und Pirelli veröffentlicht. Wichtige Ereignisse umfassen auch die Hauptversammlungen von Ford und Warner Music, Zinsentscheidungen in Polen und Großbritannien sowie US-Arbeitsmarktdaten. Zudem besucht Erdogan Biden in Washington. An diesem Tag bleiben einige Börsen wegen Feiertagen geschlossen, die deutsche Börse bleibt jedoch ...

