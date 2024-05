ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Supermarktbetreiber habe beim operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Widerstandsfähigkeit der Margen im US-Geschäft und die höheren Margen in der Europäischen Union dürften für die Aktien leicht positiv sein, auch wenn sie seit Jahresbeginn bereits deutlich gestiegen und damit nun leicht überkauft seien./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 06:44 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011794037

