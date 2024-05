Die UAE Water Aid Foundation (Suqia UAE), unter dem Dach der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, hat die Bewerbungsfrist für den 4. Zyklus des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award verlängert, der mit insgesamt 1 Million USD dotiert ist. Ziel des Preises ist es, nachhaltige und innovative Lösungen zu finden, um die Wasserknappheit weltweit zu bekämpfen. Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungszentren, Forschungsinstitute, Innovatoren und junge Menschen können ihre Anträge bis zum 31. Mai 2024 einreichen. Dies fördert die Entwicklung innovativer Projekte, Technologien und Prototypen im Bereich der Wasserentsalzung und -reinigung unter Verwendung erneuerbarer Energiequellen, einschließlich Solar-, Wind-, Biomasse-, Wasserkraft-, Osmose- und geothermischer Technologien.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award extends application deadline until end of May (Graphic: AETOSWire)