Aqara, ein führender Anbieter von Smart Home Produkten, hat die globale Verfügbarkeit seines Matter Hub der folgenden Generation, des Hub M3, bekannt gegeben. Der M3 basiert hauptsächlich auf Edge Computing und verfügt über einen ausgezeichneten Datenschutz sowie örtliche Automatisierung. Er kann unabhängig vom Internet oder gar dem Hub selbst betrieben werden. 1 Dank der integrierten flexiblen Konnektivität können Aqara Zubehör, Infrarot-kompatible Gadgets sowie einige Matter Geräte von Drittparteien problemlos integriert werden. Deshalb ist der Hub eine Zentrale für die Automatisierung des Smart Home, er garantiert Datenschutz und lässt sich einfach aufbauen.

"Aqara möchte das ultimative Smart Home entwickeln, das sich ständig neuen Bedürfnissen von Nutzern anpasst," sagte Cathy You, Aqara Senior Vice President of Global Business and Strategy. "Dank des Edge Computing bietet der Hub M3 zusätzliche Stabilität und Sicherheit und die Kompatibilität mit Matter verbessert die Interoperabilität und gibt den Nutzern mehr Wahlmöglichkeiten."

Der M3 wurde im Januar auf der CES vorgestellt. Der Edge Hub bietet End-to-End-Verschlüsselung, örtliche Speicherung sowie eine hochmoderne Automatisierung. Aqara Nutzer, die bereits einen Aqara Zigbee Hub besitzen, können mit einem Hub M3 weiter die Stabilität ihres Smart Home-Netzwerks stärken. Und darüber hinaus lässt sich die örtliche Automatisierung zwischen Aqara Geräten verbessern. Sobald der M3 in ein Netzwerk integriert wurde, dominiert er andere Zigbee Hubs und Wi-Fi-Geräte. Die Automatisierung zwischen den Geräten erfolgt dann über die Edge und nicht über die Cloud, sodass beim Ausfall des Internets oder der Cloud keine Unterbrechungen entstehen. 2 Der Hub M3 erlaubt es Aqara Zigbee Geräten mit Repeater-Funktion, bei Ausfall von M3 dessen Rolle zu übernehmen und Automatisierungen auszuführen. Kommende Aqara Thread Geräte mit Mesh Extender-Funktionalität werden über den M3 die Geräteeinbindung unterstützen.

Als die jüngste Entwicklung der Smart Home Kontrollcenter von Aqara unterstützt das M3 zahlreiche Protokolle wie Thread, Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth und Infrarot (IR), weshalb es sich um ein umfassendes Hub für das Smart Home Management handelt. Es verbindet und verwaltet sämtliche klassischen Aqara Zigbee Geräte und dient als Matter Brücke 3 Dank des 360° IR Blaster, optimiert der neue Hub die Steuerung von IR-fähigen Geräten, indem deren Status direkt mit Aqara Home synchronisiert wird, wenn eine IR-Fernbedienung eingesetzt wird. Darüber hinaus lassen sich über den M3 die aktuellsten Aqara Thread Geräte und bestimmte Matter-kompatible Geräte von externen Marken in Aqara Home 4 integrieren. So können Nutzer Geräte unterschiedlicher Marken und Umgebungen in die Aqara Home App einbinden, was maximale Flexibilität und Kompatibilität garantiert.

Weitere Vorteile des Hub M3:

Matter-Brücke für Infrarot-AC-Elemente : Eine Infrarot-kompatible Klimaanlage oder Air-to-Air-Wärmepumpe kann in Matter integriert werden, was AC-Steuerung und Automatisierung über Matter-fähige Plattformen ermöglicht. 5

: Eine Infrarot-kompatible Klimaanlage oder Air-to-Air-Wärmepumpe kann in Matter integriert werden, was AC-Steuerung und Automatisierung über Matter-fähige Plattformen ermöglicht. Nahtlose Gruppenmigration : Nutzer können mühelos ein überbrücktes Gerät aus älteren Aqara Hubs zum M3 migrieren 2 was die Kontinuität der Aqara Home-Einstellungen und Automatisierung garantiert, ohne dass jedes einzelne Gerät neu konfiguriert werden muss.

: Nutzer können mühelos ein überbrücktes Gerät aus älteren Aqara Hubs zum M3 migrieren was die Kontinuität der Aqara Home-Einstellungen und Automatisierung garantiert, ohne dass jedes einzelne Gerät neu konfiguriert werden muss. Erweiterte Internetkonnektivität : Der M3 verfügt über ein Dualband Wi-Fi (2,4GHz/5GHz) mit WPA3-Sicherheit sowie einem PoE-fähigen Port, was zu mehr Stabilität und Flexibilität führt.

: Der M3 verfügt über ein Dualband Wi-Fi (2,4GHz/5GHz) mit WPA3-Sicherheit sowie einem PoE-fähigen Port, was zu mehr Stabilität und Flexibilität führt. Leistungsstarker Lautsprecher: Der integrierte 95dB-Lautsprecher lässt sich als Warnmelder und für Durchsagen nutzen.

Der Hub M3 ist ab sofort im Amazon Brand Store Nordamerika von Aqara erhältlich USA, Kanada ), Europa Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, UK und Asien Japan sowie über bestimmte Aqara Händler weltweit.

Mehr Informationen über den M3 finden Sie auf unserer Website.

1. Einige Aqara Home Automatisierungssysteme benötigen möglicherweise Internet und Cloud Service, zum Beispiel für Push-Mitteilungen und Standortdienste (z.B., Geofencing, örtlicher Wetterdienst, Sonnenaufgang/-untergang).

2. Edge-Automatisierung und Gruppenmigration werden vom ursprünglichen Aqara Hub und Camera Hub G2H nicht unterstützt.

3. Nicht alle Aqara Zigbee Geräte lassen sich zu Matter überbrücken.

4. Zum Zeitpunkt der Markteinführung von M3 unterstützen nur ausgesuchte Marken Matter Geräte.

5. Die Funktionalität von Infrarot-AC-Elementen kann je nach Matter-fähiger Plattform variieren. Jedes M3 Hub kann eine Infrarot-AC-Einheit zu Matter überbrücken.

