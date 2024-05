London (ots/PRNewswire) -Das in Los Angeles gelegene Restaurant Kato, das von Küchenchef Jon Yao und Sommelier und Geschäftsführer Ryan Bailey geleitet wird, wurde heute von The World's 50 Best Restaurants mit dem Resy One To Watch Award 2024 ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt ein aufstrebendes Sternerestaurant, das in der Gastronomieszene Wellen schlägt und internationale Anerkennung verdient.Der taiwanesisch-amerikanische Küchenchef Yao eröffnete Kato 2016 in einem unscheinbaren Einkaufszentrum in West LA und servierte ein Verkostungsmenü mit asiatisch-amerikanischer Küche, die stark von der taiwanesischen Küche seiner Mutter beeinflusst war. Anfang 2022 zogen Yao und Bailey mit Kato in neue, erweiterte und voll lizenzierte Räumlichkeiten im ROW DTLA im Arts District von Los Angeles um, beförderten die langjährige Geschäftsführerin Nikki Reginaldo zur geschäftsführenden Partnerin und holten den erfahrenen Barchef Austin Hennelly mit an Bord.Das industriell-luxuriöse Restaurant bietet eine neue Interpretation der feinen Küche. Die Gerichte von Yao vereinen die Essenz der klassischen taiwanesischen Küche mit einem ausgeprägten modernen Touch. Ein speziell angefertigter, holzbefeuerter Herd und Grill bilden den Mittelpunkt der Küche, die ein Degustationsmenü mit 12 herausragenden Gängen serviert, darunter Gerichte wie karamellisierter Zobelfisch mit Abalone und Basilikum, gegrillter Hummer mit Hummer-Toast und einer Sauce aus gerösteten Muscheln und Dungeness-Krabbenpudding mit Fischmagen und Krabbenessig. Zu den süßen Gerichten gehören Boniato Yam Boba mit Frischkäse und Zobel sowie geröstete taiwanesische Ananas Mille Feuille. Die Speisekarte zeugt von der unermüdlichen Vision von Yao und seinem Team, die taiwanesische Küche aufzuwerten und den Gästen in LA ihre unzähligen Vorzüge näher zu bringen.William Drew, Verantwortlicher für Content bei The World's 50 Best Restaurants erklärte: "Kato begeistert die Gäste mit einer Mischung aus originellen Aromen und Gastfreundschaft der alten Schule, und dieser Award wird die Küche von Yao einem breiteren internationalen Publikum zu präsentieren. Wir freuen uns, das Engagement, die Leidenschaft, das Können und die Originalität des Teams mit diesem hochverdienten Award auszeichnen zu können."Yao kommentierte: "Im Namen von mir und meinem Team möchten wir uns bei unseren fantastischen Unterstützern und Gästen bedanken, denn ohne Sie wäre das alles nicht möglich. Wir freuen uns, fühlen uns geehrt und sind dankbar, dass wir auf der internationalen Bühne anerkannt werden."Der Gewinner des Resy One To Watch Award wird im Vorfeld der Preisverleihung der The World's 50 Best Restaurants 2024 bekannt gegeben, die am 5. Juni in Las Vegas stattfinden wird.Medienzentrum: https://mediacentre.theworlds50best.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2404517/50_Best.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2361814/4666791/World_50_Best_2024_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kato-in-los-angeles-wird-zum-gewinner-des-resy-one-to-watch-award-2024-von-the-worlds-50-best-restaurants-gekurt-302137975.htmlPressekontakt:50best@finnpartners.comOriginal-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071386/100919270