ROUNDUP: Deutsche Produktion im März schwach - Zuwachs im ersten Quartal

WIESBADEN/BERLIN - Die deutsche Industrie hat sich im März schwächer entwickelt, im gesamten ersten Quartal aber mehr produzieren können. Im März fiel die Gesamtproduktion gegenüber Februar um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Minus von 0,7 Prozent gerechnet.

EZB-Mitglied Holzmann spricht sich gegen zu rasche Leitzinssenkungen aus

FRANKFURT - Der Gouverneur der österreichischen Notenbank, Robert Holzmann, hat sich gegen zu rasche Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) ausgesprochen. "Sollte es im Juni so weit sein, werden sicherlich weitere Schritte folgen", sagte EZB-Ratsmitglied Holzmann am Mittwoch dem "Handelsblatt". "Aber ich sehe überhaupt keinen Anlass, dass wir die Leitzinsen zu schnell zu stark senken."

ROUNDUP 2/Pistorius in den USA: Keine Schuldenbremse für Verteidigungsetat

NEW YORK - Die Schuldenbremse darf nach Ansicht von Verteidigungsminister Boris Pistorius Ausgaben für die Bundeswehr nicht weiter beschränken. Der SPD-Politiker forderte am Rande eines Besuchs in New York, Ausgaben für die Verteidigung und auch für Teile der Krisenvorsorge von der Schuldenbremse auszunehmen. Er berief sich in seiner Argumentation auf die Verfassung, in der sowohl die Schuldenbremse als auch die Verteidigungsfähigkeit der Streitkräfte verankert sind. "Die Schuldbremse bliebe ja bestehen, aber die Ausgaben für Verteidigung und Zivilschutz würden nicht dort eingerechnet", sagte Pistorius am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Sein Haus habe dazu ein Rechtsgutachten erstellt.

Spanische Industrie produziert weniger



MADRID - Die spanischen Industrieunternehmen haben im März weniger produziert als in den Monaten zuvor. Die Gesamtherstellung sei gegenüber Februar um 0,7 Prozent niedriger ausgefallen, teilte das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mit. Der Rückgang folgt auf Zuwächse im Januar und Februar. Im Jahresvergleich sank die Herstellung im März um 1,2 Prozent.

Immer mehr Unternehmen klagen über Auftragsmangel



MÜNCHEN - Immer mehr deutsche Unternehmen leiden unter Auftragsmangel. In der Industrie beklagten dies im April 39,5 Prozent der Betriebe, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte. Das waren 2,6 Punkte mehr als noch im Januar. Im Dienstleistungssektor stieg der Anteil leicht auf 32,4 Prozent. "Der Mangel an Aufträgen hemmt die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland", warnt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Kaum eine Branche bleibt verschont."

Schwedische Notenbank senkt erstmals Leitzins seit langer Zeit

STOCKHOLM - Die Notenbank Schwedens hat ihren Leitzins erstmals seit ihrem Kampf gegen die hohe Inflation gesenkt. Das Zinsniveau werde um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent reduziert, teilte die Reichsbank am Mittwoch in Stockholm mit. Bankanalysten hatten mit der Entscheidung überwiegend gerechnet.

