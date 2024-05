EQS-News: DanCenter / Schlagwort(e): Sonstiges

Indischer Milliardär Ritesh Agarwal, Gründer des Mutterunternehmens von Dancenter, OYO, in Deutschland, um das Geschäft anzukurbeln



08.05.2024 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, Deutschland, 8. Mai 2024 - Ritesh Agarwal, der Gründer und CEO des globalen Gastgewerbetechnologieunternehmens OYO, besucht Deutschland. Agarwal wird am 8. Mai 2024 in Hamburg sein, um sich mit den Geschäftspartnern, Hausbesitzern und Mitarbeitern von Dancenter in einem örtlichen Büro zu treffen. Er wird auch einen Danland-Park, Marina Wendtorf, besuchen. OYO betreibt VRMC-Anbieter unter der Marke OYO Vacation Homes (OVH). OVH betreibt Legacy-Marken wie DanCenter & Belvilla und Online-Marktplätze wie Traum-Ferienwohnungen in Deutschland. Über die OVH-Marken Dancenter, Belvilla und Traum-Ferienwohnungen verfügt das Unternehmen derzeit über mehr als 60.000 Häuser in Deutschland, verteilt auf Schlüsselstädte in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Ostsee, Mecklenburg, Nordsee-Region, Sauerland, Wendtorf, Ottendorf Großenbrode, Kappeln, Groemitz und Gelting. Das Unternehmen strebt aktiv an, seine Präsenz in ganz Deutschland auszubauen. Dancenter hat kürzlich einen Investitionsplan von ~ 46 Millionen Euro für Dancenter angekündigt, um sein derzeitiges Portfolio zu verdoppeln und die technologischen Fähigkeiten zu verbessern. Dancenter hat sich auch mit Vert auf den Färöer-Inseln mit einer Investition von 120.000 Euro zusammengetan. Dies dient im Wesentlichen dazu, die Expansionsbemühungen von Vert zu unterstützen, da sie ihre Präsenz bis 2024 durch die Hinzufügung von 200 Ferienhäusern auf den Färöer-Inseln verdoppeln. Das Unternehmen verstärkt auch seine technologischen Fähigkeiten, zu denen Funktionen wie schlüsselloses Ein- und Smart-Locks gehören, um das Gästeerlebnis zu verbessern. Smart-Locks bieten eine zusätzliche Sicherheitsebene und verbessern gleichzeitig die Bequemlichkeit der Kunden, da ihr Eintritt nach einer langen Reise schnell und reibungslos erfolgt, wenn sie ihre Ferienhäuser erreichen. "Während meiner kürzlichen Besuche in Europa hatte ich die Gelegenheit, mehrere Hausbesitzer zu treffen, und war von ihrer Leidenschaft wirklich inspiriert. Ich freue mich darauf, auf diesen Gesprächen aufzubauen und Möglichkeiten zu finden, unsere Hausbesitzer besser zu unterstützen und das Gästeerlebnis zu verbessern. Ich werde Deutschland regelmäßig besuchen, um sicherzustellen, dass wir die Möglichkeiten für Wachstum auf dem deutschen Markt nutzen." Mit Investoren wie Microsoft, Airbnb, SoftBank, Peak XV Partners und Lightspeed finanziert, entwickelt OYO Technologieprodukte und -dienstleistungen aus Indien für Hotels und Häuser in mehr als 35 Ländern und unterstützt Millionen von Kleinunternehmern und Unternehmern weltweit. OYO wurde vor einem Jahrzehnt gegründet, nach Agarwals eigenen Erfahrungen als alleinreisender Teenager in Indien. Die Idee für OYO führte dazu, dass er einer der ersten asiatischen Bewohner wurde, die für das renommierte Thiel Fellowship akzeptiert wurden, das vom PayPal-Mitbegründer und Risikokapitalgeber Peter Thiel gegründet wurde. Später, als OYO expandierte und zu einem der wertvollsten Start-ups in Indien wurde, ernannte Hurun Agarwal zum zweitjüngsten Selfmade-Milliardär der Welt. Mit dem Wachstum des Unternehmens hatte Agarwal auch die Gelegenheit, als Richter in der indischen Franchise der beliebten Reality-Serie Shark Tank tätig zu sein. Heute verfügt OYO über mehr als 170.000 Hotels und Häuser in Europa, den USA, Großbritannien, Südostasien und dem Nahen Osten. Europa gehört zu den größten Märkten des Unternehmens. DanCenter betreibt über 12.000 Ferienhäuser in Dänemark, Schweden, Norwegen und Deutschland. Seit der Übernahme von DanCenter im Jahr 2019 hat Agarwal den Umsatz des Unternehmens mehr als verdoppelt und es zu einem der größten Unternehmen für Ferienhausvermietungen in Europa gemacht.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: press@dancenter.com



08.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com