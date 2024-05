Transaktion bestätigt langjährige globale Führungsrolle bei Technologieinvestitionen in großem Maßstab, während das KI-Zeitalter Fahrt aufnimmt

Silver Lake, das weltweit führende Technologie-Investmentunternehmen, gab heute den endgültigen Abschluss von Silver Lake Partners VII mit Kapitalzusagen in Höhe von 20,5 Mrd. US-Dollar bekannt und übertrifft damit seinen bisherigen Flaggschiff-Fonds.

In den zurückliegenden fünf Jahren hat Silver Lake insgesamt 47 Mrd. US-Dollar aufgebracht, um dem einzigartigen Anspruch des Unternehmens gerecht zu werden, durch Partnerschaften mit herausragenden Gründern und Managementteams Werte zu schaffen, um großartige, technologiegestützte Unternehmen in großem Umfang aufzubauen und ihr Wachstum voranzutreiben.

"Wir sind unseren neuen und bestehenden Investoren sehr dankbar für das Vertrauen, das sie Silver Lake entgegenbringen", so die gemeinsamen Chief Executive Officers Egon Durban und Greg Mondre im Namen der Managing Partner des Unternehmens. "Ebenso dankbar sind wir den weltweit besten Managementteams, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Mit ihnen haben wir erfolgreiche Beziehungen aufgebaut, die auf einem starken Engagement und Vertrauen aufbauen, das durch mehrere Zyklen umfangreicher Technologieinvestitionen weiter gewachsen ist."

"Da die Verheißungen und die Risiken des KI-Zeitalters weiter zunehmen, ist unser Horizont an Möglichkeiten, sehr zielgerichtete, wirkungsvolle Investitionen mit dem Potenzial einer außergewöhnlichen Performance zu tätigen, angesichts unseres talentierten Teams, unseres starken Branchennetzwerks und unserer Fähigkeit, beträchtliche strategische und betriebliche Ressourcen einzusetzen, so überzeugend wie nie zuvor", ergänzen Mondre und Durban. "Wir freuen uns auf viele kommende Jahre unser Zusammenarbeit, Partnerschaft und nachhaltiger Wertschöpfung."

In den letzten 15 Jahren haben die Flaggschiff-Fonds von Silver Lake insgesamt eine Rendite von 21 (ohne Gebühren) erzielt.

Seit Anfang 2023 belaufen sich die Ausschüttungen an die Silver Lake-Investoren einschließlich der erwarteten Erlöse auf der Grundlage der unterzeichneten Transaktionsvereinbarungen mit Portfoliounternehmen auf rund 20 Mrd. US-Dollar. Diese Summe beinhaltet auch den Rekordverkauf des Silver Lake-Portfoliounternehmens VMware an Broadcom.

Auf der Investmentseite hat Silver Lake im vergangenen Jahr ein öffentliches Übernahmeangebot für die Software AG in Höhe von zirka 2,6 Mrd. US-Dollar erfolgreich abgeschlossen und drei weitere transformative Transaktionen angeführt: die Übernahme von Qualtrics in Form einer reinen Cash-Transaktion im Gesamtwert von etwa 12,5 Mrd. US-Dollar, eine Re-Investition in Höhe von 6,4 Mrd. US-Dollar in Vantage Data Centers in Nordamerika und EMEA zusammen mit DigitalBridge sowie eine Vereinbarung zur Übernahme von Endeavor zu einem Eigenkapitalwert von 13 Mrd. US-Dollar und einem konsolidierten Unternehmenswert von 25 Mrd. US-Dollar.

Ferner hat Silver Lake kürzlich mitgeteilt, dass Christian Lucas, Managing Director und Co-Leiter der Aktivitäten des Unternehmens in Europa, zum Managing Partner ernannt wurde. Jim Whitehurst, der bereits als Senior Advisor für Silver Lake und später als Interims-CEO von Unity tätig war, ist nun als Managing Director zu Silver Lake zurückgekehrt und wird Initiativen des Betriebs- und Investmentteams leiten.

Silver Lake investiert in das breite Spektrum des globalen Technologiesektors und in technologiegestützte Unternehmen in Bereichen wie Sport und Live-Events, Medien und Unterhaltung, E-Commerce, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Das Unternehmensportfolio von Silver Lake umfasst einen kumulierten Unternehmenswert von mehr als 1 Billion US-Dollar.

Zu den Investoren von Silver Lake Partners VII zählen öffentliche und betriebliche Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen, Dachfonds, Family Offices, führende Technologieunternehmen und Privatanleger in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in der EMEA-Region.

Über Silver Lake

Silver Lake ist ein globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen und zugesagtem Kapital von insgesamt rund 102 Mrd. US-Dollar und einem Team von Fachleuten in Nordamerika, Europa und Asien. Die Portfoliounternehmen von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von fast 258 Mrd. US-Dollar und beschäftigen weltweit etwa 517.000 Mitarbeitende.

