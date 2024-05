K?rber wurde auch als Gartner Peer Insights Customers' Choice in 2023 Gartner® Peer Insights "Voice of the Customer" for Warehouse Management Systems ausgezeichnet

Körber, ein globaler Anbieter von Warehouse Management System (WMS)-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen auch in diesem Jahr im Gartner Magic Quadrant for Warehouse Management Systems Report 2024 als Leader für seine Completeness of Vision und Ability to Execute positioniert wurde.

Körber wurde außerdem kürzlich in der 2023 Gartner® Peer Insights Voice of the Customer for Warehouse Management Systems (WMS) ausgezeichnet. Der "Voice of the Customer"-Bericht, der Nutzerbewertungen zu verwertbaren Erkenntnissen verdichtet, hob Körber mit einer Gesamtbewertung von 4,6 von 5 Punkten auf der Grundlage von 41 Bewertungen hervor. 95 der Rezensenten sind bereit, Körber bis zum 31. August 2023 weiterzuempfehlen. Mit einer Platzierung in der oberen rechten Ecke des "Voice of the Customer"-Rasters wurde Körber als "Gartner Peer Insights Customers' Choice" ausgezeichnet.

Körber bietet eine Reihe von End-to-End-Lösungen für das Lagermanagement, Lagersteuerung, Bestellmanagement, Robotics, Voice und Simulation, um globale Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Lagerhäuser weiter zu digitalisieren und zu automatisieren, um dem umfassenden Druck in der heutigen Lieferkette zu begegnen.

"Mehr als 70 der Unternehmen geben an, dass die Komplexität ihrer Lieferkette im vergangenen Jahr zugenommen hat, und mehr als 80 erkennen an, dass die Lieferkette geschäftskritisch ist", sagte Sean Elliott, CTO Software, Körber-Geschäftsfeld Supply Chain. "Wir sehen unsere Platzierung als Leader im Gartner Magic QuadrantTM for Warehouse Management Systems als einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg, Unternehmen zu ermöglichen, agile, effiziente und widerstandsfähige Lieferketten aufzubauen und zukunftssicher zu machen."

Da Unternehmen sich bemühen, den steigenden Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden, ist eine effektive Lieferkettentechnologie von entscheidender Bedeutung. Die WMS-Lösungen von Körber ermöglichen es, ihre Ziele auf allen Ebenen der Komplexität und des Umfangs zu erreichen und zu übertreffen, indem sie die einzigartigen Bedürfnisse von kleinen Unternehmen, globalen Konzernen und externen Logistikanbietern erfüllen, die alle die Erwartungen der Endverbraucher erfüllen wollen. Körbers umfassendes Angebot an Lieferkettenlösungen stellt sicher, dass Unternehmen die Technologie zur Hand haben, um die gesamte Lieferkette zu revolutionieren von der Quelle bis zur Auslieferung an der Haustür.

Beispiele hierfür sind:

Fabfitfun: Ein US-amerikanisches Abonnementunternehmen, das die WMS-Lösung von Körber einsetzt, um die enormen Auftragsvolumina während mehrerer Hochsaisonen pro Jahr zu bewältigen.

Les Grands Chais de France (LGCF): Französischer Weinexporteur setzt auf Körbers WMS, Warehouse Control System (WCS), Voice- und Gamification-Lösungen, um die Leistung an 14 Standorten zu steigern.

Officeworks: Eine australische Ladenkette, die Bürobedarf, Möbel und Technik anbietet, nutzte Körbers WMS und Autonome Mobile Roboter (AMR), um ihre Lieferkettenabläufe zu modernisieren.

REWE International: Der österreichische Lebensmittel- und Drogeriemarkt setzt das WMS von Körber an 40 Standorten in Österreich und Osteuropa ein und bietet damit maximale Flexibilität für die vielschichtigen Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels.

Titan Brands: Ein amerikanisches Online-Einzelhandelsunternehmen hat sich Körber angeschlossen, um das Endkundenerlebnis durch ein integriertes Zusammenspiel von Körbers WMS und Order Management System (OMS) zu optimieren.

Sehen Sie sich ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2024 für Warehouse Management Systeme (WMS) an: https://www.koerber-supplychain-software.com/en/landing-pages/gartner-magic-quadrant

*Quelle: Gartner, "2024 Magic Quadrant for Warehouse Management Systems," Simon Tunstall, Dwight Klappich, Rishabh Narang, Federica Stufano 2. Mai 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über das Körber-Geschäftsfeld Supply Chain

Lieferketten werden von Tag zu Tag komplexer. Körber bietet ein breites Spektrum an bewährten End-to-End-Lösungen, die darauf zugeschnitten sind, das Management der Lieferkette als Wettbewerbsvorteil zu unterstützen. Dank unseres Portfolios an Software-, Sprach- und Robotiklösungen, die zu jeder Unternehmensgröße, Strategie oder Branche passen, bewältigen unsere Kunden die Komplexität der Lieferkette und verfügen zudem über das Know-how, um alles miteinander zu verbinden. Bezwingen Sie die Komplexität der Lieferkette mit Körber. Erfahren Sie mehr unter www.koerber-supplychain-software.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240508479528/de/

Contacts:

Kathleen Fischer

Director, Corporate Communications Software

Körber-Geschäftsbereich Supply Chain

kathleen.fischer@koerber-supplychain.com

330.289.3342