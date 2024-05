Preis für ausgezeichnete Forschung und Entwicklung im Bereich der Breitstellung von Atemwegsmedikamenten

Auf der jüngsten Respiratory Drug Delivery (RDD) Conference wurde John Patton Ph.D., Biotechnologiewissenschaftler und Entrepreneur sowie Leiter des Scientific Advisory Board (SAB) für Kindeva Drug Delivery (Kindeva), global führend bei Arzneimittel-Kombinationsprodukten, zum Gewinner des Charles G. Thiel Award ernannt. Dieser prestigeträchtige Preis wird im Verlauf von RDD Conferences alle zwei Jahre an einen Wissenschaftler verliehen, der nach Meinung seiner Kollegen im Bereich Bereitstellung von Atemwegsmedikamenten bahnbrechende wissenschaftliche und technologische Entwicklungen vorangetrieben hat.

Biotechnology scientist and entrepreneur and Kindeva Drug Delivery's Head of the Scientific Advisory Board, John Patton (second from the left), was named the winner of the Charles G. Thiel Award for outstanding research and discovery in respiratory drug delivery at this year's Respiratory Drug Delivery (RDD) Conference. Also pictured (from left to right): Michael Hindle, Ph.D., Professor, School of Pharmacy at Virginia Commonwealth University, Stephen Stein, Scientific Director of Inhalation Product Development at Kindeva, and Milton Boyer, CEO at Kindeva. (Photo: Business Wire)