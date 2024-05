Tigo TS4-X-Geräte bieten die neuesten Sicherheits-, Überwachungs- und Optimierungsfunktionen, einschließlich einer neuen Multi-Factor Rapid Shutdown (MFRS)-Funktion für kritische Anwendungen, für Solarinstallateure, die Module bis zu 800 W einsetzen

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, kündigte heute die neuesten Ergänzungen der Tigo Flex MLPE-Produktfamilie an, die Tigo TS4-X-Linie. Die Tigo TS4-X Produkte wurden für den kommerziellen und industriellen Markt (C&I) sowie für den Markt der Energieversorger entwickelt und unterstützen die neuesten Hochleistungs-Solarmodule mit einer Leistung von bis zu 800 W. Die Mitglieder der TS4-X Produktfamilie sind kompatibel mit der Pure Signal Technologie in den Tigo RSS Transmittern und bieten eine Multi-Factor Rapid Shutdown (MFRS) Option mit redundanter Sicherheitssignalisierung für Solarsysteme in der Lebensmittel- und Pharma-Kühlkette oder anderen energiekritischen Anwendungen. Die neuen Geräte lassen sich mit einer branchenführenden Liste von Solarwechselrichtern von Drittanbietern kombinieren, um Solarinstallateuren und Fachleuten für Planung, Beschaffung und Bau (EPCs) Flexibilität bei Design und Installation zu bieten.

Da die gestaffelten Energiekosten (LCOE) weiterhin die großen Solaranlagen vorantreiben, gibt die TS4-X-Produktlinie den Installateuren mehr Freiheit, die Module einzusetzen, die die Leistung für ihre Kunden erbringen, und senkt die Arbeitskosten, da das Design ohne Schrauben auskommt und keine zusätzliche Erdverkabelung erforderlich ist. Bei den neuen Produkten handelt es sich um den TS4-X-O mit Optimierung und erweiterter Überwachung auf Modulebene, den TS4-X-S mit erweiterter Überwachung und den TS4-X-F, der nur für die Schnellabschaltung geeignet ist:

25A Isc und 80V maximale Eingangsspannung mit Plug-and-Play-Unterstützung für alle Solarmodule bis zu 800W,

neue MFRS-Fähigkeit über kabelgebundene PLC- sowie drahtlose Verbindungen für redundante First Responder-Sicherheit und Leistungsgarantie in energiekritischen Anwendungen,

die Option für den selektiven Einsatz des Optimierers,

die branchenweit erste Möglichkeit zur aufrüstbaren Überwachung vor Ort, ohne dass die MLPE-Hardware ausgetauscht werden muss, und

Überspannungs- und Überhitzungsschutz für MLPE-Geräte.

Die TS4-X MLPE-Geräte von Tigo sind IEC- und UL-zertifiziert und entsprechen den Spezifikationen der NEC 2017 und 2020 690.12 Rapid Shutdown, wenn sie mit dem Tigo RSS-Transmitter und einem UL PVRSS-zertifizierten Wechselrichter oder einem Wechselrichter mit integriertem Tigo-zertifiziertem Transmitter installiert werden. Die TS4-X-Geräte werden zuverlässig in einem Rahmen montiert und benötigen nur 10 Sekunden für die Installation. Sie verfügen über MC4-Steckverbinder nach Industriestandard mit einer Schutzart von IP68 für maximale Haltbarkeit.

"Die Installateure, die an der Spitze der Solarbranche stehen, setzen sowohl bei der Systemleistung als auch bei den Kosten neue Maßstäbe, und das TS4-X schließt eine wichtige Lücke am oberen Ende des Leistungsspektrums der Module", sagte Jing Tian, Chief Growth Officer bei Tigo Energy. "Während sich die Solarbranche weiterentwickelt, bleibt Tigo Energy an der Spitze der Anbieter von Lösungen, die Installateure und Entwickler unterstützen. Mit Sicherheit, Vielseitigkeit und Kompatibilität ist der TS4-X ein Fortschritt in der MLPE-Technologie und steht im Einklang mit Tigos Engagement für innovative Software, Total Quality Solar und Kundenzufriedenheit."

Die Tigo TS4-X Geräte arbeiten nahtlos mit den früheren TS4 Flex MLPE Geräten, den Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) Datenerfassungsgeräten und den Tigo RSS Transmittern zusammen und sind UL PVRSS-zertifiziert mit Hunderten von Wechselrichtermodellen führender Hersteller, um Sicherheit, Vielseitigkeit und Kompatibilität zu gewährleisten. Um mehr über die TS4-X Produktlinie zu erfahren, besuchen Sie: https://www.tigoenergy.com/ts4-x. Die TS4-X Produkte sind ab heute erhältlich kontaktieren Sie das Tigo-Verkaufsteam für weitere Informationen: https://www.tigoenergy.com/contacts

Über Tigo Energy

Tigo Energy wurde 2007 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, die Energieausbeute erhöhen und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen für Privathaushalte mit Stromspeichern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tigoenergy.com.

