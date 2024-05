HTEC, ein globales Unternehmen für digitale Beratung, Software-Engineering und Produktentwicklung, hat eine unternehmensweite Initiative zur KI-Kompetenz gestartet. Die Initiative zielt darauf ab, die weltweite Belegschaft von HTEC mit grundlegenden und sehr fachspezifischen Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) auszustatten und eine kontinuierliche Ausbildung im Bereich KI anzubieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240508879652/de/

HTEC announces AI enablement program (Photo: Business Wire)

Es ist von entscheidender Bedeutung, allen HTEC-Mitarbeitern das erforderliche Maß an KI-Kompetenz zu vermitteln es ermöglicht dem Unternehmen, weiterhin KI-gestützte digitale Transformationen für seine Kunden voranzutreiben und dabei die Produktivität und Effektivität seiner Belegschaft sicherzustellen.

"Um unsere Kunden zu führen und zu transformieren, müssen wir uns selbst transformieren. Um in der KI an der Spitze zu bleiben, müssen praktische Erfahrung und kontinuierliches Lernen Vorrang haben. Das HTEC AI Enablement-Programm wird unsere Teams nahtlos in die neue KI-Ära führen und sie mit den Fähigkeiten ausstatten, die Sprache der Innovationen von morgen fließend zu sprechen und digitale Strategie, Umsetzung und operative Exzellenz neu zu definieren", sagte Goran Savic, Technologiedirektor Tech Excellence bei HTEC.

Das Programm bietet grundlegende KI-Schulungen für Verwaltungs- und Nicht-Ingenieurpersonal sowie technische Schulungen, die auf die Aufgabenbereiche der Ingenieure individuell zugeschnitten sind.

Darko Todorovic, Leiter Engineering bei HTEC, sagte: "Die KI-Kompetenz-Initiative erstreckt sich über alle Unternehmenssegmente und stellt sicher, dass wir über die nötige Tiefe und Breite verfügen, um unseren globalen Kunden branchen- und domänenübergreifend Führung und Beratung zu bieten. Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir den Weg weisen, und wir müssen sicherstellen, dass unsere Belegschaft für das KI-Zeitalter gerüstet ist

Programmstruktur und Lernpfade

Der mehrstufige Lehrplan umfasst Informationen von Technologieexperten und geprüften internen und externen Quellen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ingenieure von HTEC über die Kernkompetenzen im Bereich KI und ML verfügen und dass die nicht-technischen Mitarbeiter des Unternehmens KI-Chancen erkennen können.

HTEC verzeichnet bereits interne Erfolge und hat mit der Umsetzung ähnlicher KI-Workforce-Enablement-Projekte für ausgewählte Kunden begonnen.

"Initiativen zur KI-Kompetenz sind für Unternehmen verzichtbar, und HTEC ist hier, um unsere Kunden bei der Organisationsgestaltung im KI-Zeitalter, der KI-Schulung der Belegschaft, der digitalen Strategie sowie der Produktentwicklung und -technik zu unterstützen, um ihre Unternehmen voranzutreiben", sagte Goran.

Weitere Informationen über das HTEC AI Enablement-Programm finden Sie hier.

Über HTEC

HTEC treibt die technologische Entwicklung der einflussreichsten Unternehmen der Welt voran von spannenden Startups bis hin zu den Fortune 500. Mit mehr als 2.000 Experten in Nordamerika und Europa ist HTEC ein idealer Technologiepartner für seine Kunden und die ultimative Wachstumsplattform für seine Mitarbeiter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240508879652/de/

Contacts:

HTEC-Medienarbeit, media@htecgroup.com