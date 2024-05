The LYCRA Company, ein weltweit führender Entwickler von innovativen, nachhaltigen Lösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der Dairen Chemical Corporation (DCC) bekannt, in deren Rahmen QIRA 1,4-Butandiol (BDO) der nächsten Generation zu umweltfreundlichem PTMEG verwandelt werden soll. PTMEG ist der Hauptinhaltsstoff der patentierten LYCRA -Faser auf biologischer Basis. Dairen wird das erste Unternehmen der Welt sein, das dieses umweltfreundliche Bio-PTMEG in großem Maßstab herstellen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240509976369/de/

Left to Right: Steve Stewart, chief brand and innovation officer, The LYCRA Company, and Shean-Tung Lin, Chairman, Dairen Chemical Company (DCC), sign a letter of intent for DCC to convert QIRA® into low-impact PTMEG for bio-derived LYCRA® fiber. (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company und Qore gaben im September 2022 ihre Zusammenarbeit bekannt, um die Produktion von LYCRA-Fasern auf biologischer Basis mit QIRA zu ermöglichen. Nun schließt sich DCC dieser speziellen Kooperation an und verwandelt QIRA zu Bio-PTMEG. Das einzigartige PTMEG wird den erneuerbaren Anteil der LYCRA -Faser und 70 des Faserinhalts ausmachen. Es wird ausschließlich für The LYCRA Company nach strengen Spezifikationen hergestellt. Mit seinem umweltfreundlichen Allylalkoholverfahren hat DCC Pionierarbeit geleistet und eine Technologie entwickelt, die das umweltfreundlichste PTMEG erzeugt, das sauberer ist und einen geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck hat als Produkte, die mit Erdgas oder Kohle hergestellt werden.1

The LYCRA Company, Qore und DCC sind durch ihr gemeinsames Engagement für Forschung und Entwicklung, Gesundheit und Sicherheit, Nachhaltigkeit und Umweltschutz verbunden. Anlässlich dieses Ereignisses überreichte Steve Stewart, Chief Brand und Innovation Officer von The LYCRA Company, DCC den Green Partner Award. Die Auszeichnung würdigt die fortlaufenden Nachhaltigkeitsbemühungen von DCC und das Engagement für die Schaffung umweltverträglicher Produkte.

"Unsere Zusammenarbeit läutet eine neue Ära umweltbewusster Produktion ein, die durch unser gemeinsames Engagement für die Verringerung des CO2-Fußabdrucks und die Entwicklung weltweit führender umweltfreundlicher Lösungen vorangetrieben wird", sagte der Vorsitzende von DCC, Lin Shean-Tung. "Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunft unseres Planeten. Wir fühlen uns geehrt, den Green Partner Award zu erhalten und uns gemeinsam mit The LYCRA Company auf den Weg zu begeben, nachhaltige Praktiken in der Branche voranzutreiben."

Die patentierte LYCRA-Faser aus QIRA auf biologischer Basis wird Anfang 2025 verfügbar sein und ist das erste erneuerbare Spandex der Welt, das in großem Maßstab produziert wird. Einer ersten Screening-Berechnung zufolge lässt sich durch die Verwendung von jährlich erneuerbarem Dellenmais die CO2-Bilanz der LYCRA-Faser potenziell um bis zu 44 Prozent 2 reduzieren im Vergleich zu LYCRA-Fasern ohne Biomaterialien. Darüber hinaus bietet die Faser die gleiche Leistung wie herkömmliche LYCRA-Fasern und ist damit ein einfacher Ersatz für Mühlen, Marken und Einzelhändler.

"Wir freuen uns mit DCC zusammenzuarbeiten, um LYCRA-Fasern aus QIRA auf biologischer Basis auf den Markt zu bringen und unsere gemeinsame Vision einer nachhaltigeren Wertschöpfungskette zu verwirklichen", sagte Stewart. "Angesichts der Verwendung eines biologischen Inhaltsstoffs aus Mais, der Umwandlung in einer hochmodernen QORE -Anlage, die mit Windkraft betrieben wird, und der Umwandlung zu PTMEG mit dem umweltfreundlichen Verfahren von DCC sehen wir das Potenzial für weitere Reduzierungen, wenn wir in die Produktion gehen."

Seit vielen Jahren hat Dairen seine Nachhaltigkeitsbemühungen in der Rohstoffverwaltung, der Abfallvermeidung, der Prozessverbesserung, Innovationen und mehr unter Beweis gestellt. Das Unternehmen hat auch deutlich geringere Kohlenstoffemissionen in seinen Produktangeboten als seine Konkurrenz erreicht.

"Nachhaltigkeit hat sich von der Erfüllung von Anforderungen zu einem Wettbewerbsvorteil entwickelt", sagte Simon Chuang, Vice President für globale Beschaffung und Einkauf bei The LYCRA Company. "Wir sind entschlossen, unser Geschäft mit Lieferpartnern wie DCC zu fördern und auszubauen, da sie sinnvolle Nachhaltigkeitsbemühungen unterstützen und vorantreiben."

Besuchen Sie lycra.com/qira, um mehr über bio-basierte LYCRA-Fasern aus QIRA zu erfahren.

1 Schätzung aus dem Cradle-to-Gate Screening PCF für eine repräsentative DAIREN PTMEG Produktionsanlage, Jahr 2023, erstellt von DNV Business Assurance Co, Ltd.

2 Schätzung aus dem Cradle-to-Gate Screening LCA für eine repräsentative LYCRA-Faserproduktionsanlage, Juni 2022, erstellt von Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümer führender Verbrauchermarken: LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, und ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how und seine Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte lycra.com.

Über Qore LLC

Qore wurde durch ein Joint Venture von Cargill und der HELM AG gegründet und unterstützt führende Marken dabei, fossil basierte Chemikalien durch biologisch hergestellte Zwischenprodukte zu ersetzen. Im Mittelpunkt des Joint Ventures steht die Produktion von QIRA , dem biologisch hergestellten 1,4-Butandiol (BDO) der nächsten Generation. QIRA wird biologisch durch die Fermentation von pflanzlichen Zuckern hergestellt und kann bis zu 86 der Treibhausgasemissionen einsparen, wenn es die heute weit verbreiteten chemischen Zwischenprodukte ersetzt, die aus traditionellen fossilen Quellen hergestellt werden. QIRA aus biologischem Anbau kann auf die gleiche Weise wie sein fossiles Gegenstück verwendet werden, allerdings mit einer deutlich besseren Umweltbilanz. Qore und QIRA sind Marken von Qore LLC. Für weitere Informationen und Anfragen besuchen Sie https://www.myqira.com/.

Über die Dairen Chemical Corporation (DCC)

DCC wurde 1979 gegründet und ist ein führender Hersteller von Acetyl- und Allylchemikalien. Der Vorstand des Unternehmens wird seit Juni 2019 von Lin Shean-Tung geleitet. DCC betreibt sieben Produktionsstätten in Asien und beliefert Kunden in mehr als hundert Ländern. Zu den wichtigsten Produkten gehören Vinylacetatmonomer, Vinylacetat-Ethylen (VAE)-Emulsion, VAE-Redispergierpulver, Allylalkohol, 1,4-Butandiol und PTMEG. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Taipeh, Taiwan, und die Produktionsstätten liegen in Taiwan, China, Singapur und Malaysia. Unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden Lin Shean-Tung baut DCC seine internationalen Aktivitäten aus und stärkt seine globale Präsenz.

LYCRA ist eine Marke von The LYCRA Company.

QIRA ist eine Marke von Qore

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240509976369/de/

Contacts:

Karie J. Ford

Karie.J.Ford@lycra.com