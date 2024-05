Eine bahnbrechende Forschungsstudie1, in der DNA-Proben aus der Pre-MEASURE-Studie2 sequenziert wurden, deutet stark darauf hin, dass der Nachweis von Restmutationen der internen Tandemduplikation (ITD) von FLT3 im Blut erwachsener Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) in erster kompletter Remission (CR) mit schlechteren Ergebnissen nach einer allogenen hämatopoetischen Zelltransplantation (HCT) verbunden ist.

In dieser Folgestudie wurde die DNA von 537 Probanden mit FLT3-ITD AML aus der Pre-MEASURE-Studie mit dem RUO FLT3-ITD MRD Assay Kit von Invivoscribe und der Bioinformatik-Software auf messbare Resterkrankung (MRD) getestet. Die Ergebnisse unterstreichen die wahrscheinliche Bedeutung der verbleibenden FLT3-ITD in der ersten CR bei der Vorhersage von Rückfällen und der Sterblichkeit nach der Transplantation.

Ein zentrales Ergebnis dieser Studie war, dass AML-Patienten, bei denen vor der allogenen HKT ein FLT3 FLT3-ITD-Rest festgestellt wurde, tendenziell ein erhöhtes Risiko für einen Rückfall und eine höhere Sterblichkeit nach der Transplantation aufwiesen, wobei in dieser Studienpopulation eine dosisabhängige Korrelation bestand.

Dr. Hourigan, Direktor des FBRI-Krebsforschungszentrums der Virginia Tech in Washington, DC, und leitender Prüfarzt der Studie, bemerkte: "Diese Untersuchung unterstreicht den Wert von Tests auf FLT3-ITD-Reste vor der Transplantation bei Erwachsenen mit AML. Die Assoziation von MRD-Testergebnissen mit den Ergebnissen nach der Transplantation eröffnet die Möglichkeit, Behandlungsstrategien zu verfeinern, um das Überleben zu verbessern."

Die Studie fordert weitere Forschung, um alternative Ansätze für Hochrisikopopulationen zu erforschen, die von den derzeitigen Standardbehandlungsprotokollen möglicherweise nicht profitieren.

Dr. Jeff Miller, CEO/CSO bei Invivoscribe, kommentierte: "Wir sind begeistert von der bemerkenswerten Assoziation der klinischen Ergebnisse, die mit unserem Test und unserer Software für Forschungszwecke so klar beschrieben wurden. Diese Forschungsstudie verbessert unser Verständnis der AML-Überwachung und -Behandlung."

Über Invivoscribe

Invivoscribe ist ein globales, vertikal integriertes Biotechnologieunternehmen, das sich der Verbesserung von Leben durch Precision Diagnostics verschrieben hat. Seit fast dreißig Jahren verbessert Invivoscribe die Qualität der Gesundheitsversorgung weltweit, indem es hochwertige standardisierte Forschungsreagenzien, Tests und Bioinformatik-Tools anbietet, um den Bereich der Präzisionsmedizin voranzutreiben. Invivoscribe kann auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei Partnerschaften mit globalen Pharmaunternehmen verweisen, die an der Entwicklung und Vermarktung von Begleitdiagnostika interessiert sind. Invivoscribe verfügt über Fachwissen in den Bereichen Regulierung und Labordienstleistungen. Invivoscribe bietet vertriebsfähige Kits sowie Dienstleistungen für klinische Studien über seine weltweit ansässigen Tochtergesellschaften für klinische Labore (LabPMM) an und ist damit ein idealer Partner von der diagnostischen Entwicklung über klinische Studien und Zulassungsanträge bis hin zur Kommerzialisierung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.invivoscribe.com oder kontaktieren Sie uns unter inquiry@invivoscribe.com und folgen Sie uns auf Linked In.

