FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MEDINCELL S.A. EO-,01 MEB FR0004065605
AB/FROM ONWARDS 09.05.2024 09:00 CET
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MEDINCELL S.A. EO-,01 MEB FR0004065605
AB/FROM ONWARDS 09.05.2024 09:00 CET