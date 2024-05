Bitcoin-News: Wale schwenken um - Neuausrichtung auf dem Markt?

Bitcoin erlebt erneut turbulente Zeiten. Noch am 6. Mai erreichte der Kurs ein Hoch von 65.200 Dollar. Doch nur Tage später fiel der Wert auf 61.600 Dollar, nachdem die Unterstützung bei 61.000 Dollar kurzzeitig wankte. Jetzt fragen sich viele: Sind die Glanzzeiten von Bitcoin vorbei oder steht noch eine Wende bevor? Mit Spannung wird beobachtet, ob die Spitzenwerte, die durch frisches Kapital aus ETFs erreicht wurden, nochmals möglich sind. Neueste Daten zeigen, dass Großinvestoren nun ihre Taktiken ändern könnten…

Bitcoin Chart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Wale ändern ihr Verhalten

Mehrere Faktoren deuten darauf hin, dass sich die Richtung für Bitcoin ändern könnte. Eine zunehmende Ungeduld ist unter den Anlegern spürbar, während einige Marktbeobachter bis Mitte 2025 einen Bullenmarkt erwarten. Trotz jüngster Kursverluste setzen Großinvestoren, oft als "Wale" bezeichnet, ihre Käufe fort. Allerdings wirft ein neuer Bericht Fragen auf: Das langfristige Vertrauen in den anhaltenden Aufwärtstrend scheint abzunehmen.

Laut Analyse der Firma IntoTheBlock zeigt sich eine mögliche Verhaltensänderung bei den Bitcoin-Walen. Diese Gruppe von Investoren, die normalerweise Kursrückgänge als Kaufgelegenheiten nutzt, weist eine rückläufige Aktivität auf. IntoTheBlock stellt fest, dass der Enthusiasmus unter diesen Großanlegern nachlässt, was sich in verringerten Geldflüssen aus Wallets mit mehr als 1.000 BTC manifestiert.

Zahl an Großtransaktionenen, Quelle: https://app.intotheblock.com/

Dies könnte ein Indikator für eine Verschiebung in der Marktdynamik sein. Während Bitcoin mit diesen wechselnden Signalen zu kämpfen hat, erreicht 99Bitcoins in seinem Presale die 1 Million Dollar Marke. Möglicherweise geht das Vertrauen der Investoren nun in alternative Währungen, die mehr Potential bieten.

Hier zu 99Bitcoins und mehr zum Modell erfahren.

99Bitcoins im Trend

Die Plattform 99Bitcoins, bekannt für ihre Bildungsressourcen im Bereich Kryptowährung, hat kürzlich eine Vorverkaufsaktion für ihren neuen Token, den $99BTC, gestartet. Dieser Token ist Teil einer innovativen "Learn-to-Earn"-Plattform, die Benutzer mit Token belohnt, während sie sich mit Bildungsinhalten beschäftigen. Dieses Vorhaben soll die Krypto-Kenntnisse in der Gesellschaft fördern und gleichzeitig greifbare Belohnungen für das Lernen bieten.

Inhalte der Plattform, Quelle: www.presale.99bitcoins.com

Seit Beginn des Vorverkaufs hat 99Bitcoins bereits über 1,1 Million Dollar eingenommen. Die starke finanzielle Unterstützung und das hohe Engagement der Community sind vielversprechende Indikatoren für den potenziellen Erfolg des Tokens.

Dies wird weiterhin durch eine solide Basis von über 700.000 YouTube-Abonnenten und Millionen von E-Mail-Abonnenten unterstützt, was eine bedeutende Grundlage für mögliches Wachstum bietet, insbesondere wenn der Token in einer günstigen Marktphase startet, die möglicherweise mit einem Bullenmarkt im Kryptowährungsmarkt zusammenfällt.

Fakten zum 99Bitcoins Token

Zahlreiche Eigenschaften zeichnen den 99BTC Token aus:

1. Technologie und Token-Ausführung:

Der $99BTC Token wird ursprünglich auf der Ethereum-Blockchain als ERC-20-Token gestartet, was die Nutzung der ausgereiften Smart-Contract-Funktionalitäten und Sicherheitsmerkmale von Ethereum ermöglicht. Im nächsten Schritt ist eine Migration des Tokens zum BRC-20-Standard auf der Bitcoin-Blockchain geplant. Dieser Schritt soll die Robustheit und die zunehmende Akzeptanz der Bitcoin-Blockchain für dezentralisierte Anwendungen (dApps) nutzen. Ein wesentliches Merkmal der BRC-20-Token ist ihre Vollständigkeit auf der Blockchain, was eine höhere Beständigkeit und Unveränderlichkeit verspricht.

2. Learn-to-Earn Plattform:

Die Plattform von 99Bitcoins belohnt Nutzer für das Erlernen von Kryptowährungskonzepten durch $99BTC Token. Dies fördert nicht nur ein aktives Lernen, sondern bindet die Nutzer auch durch interaktive Module, Quizze und Zertifizierungen, die das erworbene Wissen festigen und belohnen. Die Nutzer können durch verschiedene Aktivitäten auf der Plattform, wie das Erstellen von Inhalten oder die Teilnahme an Foren, zusätzliche Token verdienen.

3. Tokenomics und Gemeinschaftsengagement:

Der $99BTC Token hat eine Gesamtversorgung von 99 Milliarden Token, wobei ein bestimmter Prozentsatz für die Vorverkaufsphase, Staking-Belohnungen, Community-Anreize und die Liquiditätsbereitstellung reserviert ist. Staking ermöglicht es Token-Inhabern, attraktive jährliche Renditen zu erzielen, während sie gleichzeitig zur Sicherheit des Netzwerks beitragen.

Hier zur Tokenomics von 99 Bitcoins.

Exclusive Inhalte für Token Halter, Quelle: www.presale.99bitcoins.com

4. Bildungsangebot und Plattformmerkmale:

Die Bildungsplattform deckt eine breite Palette von Themen ab, von den Grundlagen der Blockchain-Technologie bis hin zu fortgeschrittenen Handelsstrategien. Durch die Bildungsinhalte und -funktionen sollen Nutzer nicht nur lernen, sondern auch aktiv an der Krypto-Community teilnehmen. Dazu gehören auch spezialisierte Module für BRC-20-Token und deren Ökosystem.

Durch die Kombination von Bildung und finanziellen Anreizen soll ein nachhaltiges Interesse und eine fortlaufende, rentable Beteiligung an der Kryptowelt gefördert werden. Dieser Ansatz spiegelt sich in der durchdachten Planung und den umfassenden Funktionen der Plattform wider, die es den Nutzern ermöglichen, nicht nur zu lernen, sondern auch zu verdienen und sich aktiv zu engagieren.

Hier in 99 Bitcoins investieren und Teil der Learn-to-Earn Community werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.