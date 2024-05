FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.05.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3850 (4250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 975 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 400 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS 888 HOLDINGS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 90 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ACCESSO TECHNOLOGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1000 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BARCLAYS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 270 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BYTES TECHNOLOGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 585 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CERILLION WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1440 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DARKTRACE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 620 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DOMINO'S PIZZA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 480 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DOTDIGITAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 115 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS FDM GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 365 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS FRONTIER DEVELOPMENTS WITH 'SELL' - PRICE TARGET 200 P - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS FULLER SMITH & TURNER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1250 P - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS GB GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 550 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS GREGGS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HOLLYWOOD BOWL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 384 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HOSTELWORLD GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 215 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS JD WETHERSPOON WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 750 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS JET2 WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2240 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS KAINOS GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1050 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS KEYWORDS STUDIOS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2470 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS LLOYDS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 61 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MITCHELLS & BUTLERS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 320 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MOLTEN VENTURES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 661 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS NATWEST WITH 'BUY' - PRICE TARGET 345 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS NCC GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 135 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS OCADO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 660 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ON THE BEACH GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 250 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS OSB GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 510 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS OXFORD METRICS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 140 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS PARAGON GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 640 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS PLAYTECH WITH 'BUY' - PRICE TARGET 825 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS RANK GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 110 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SOFTCAT WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1700 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SSP GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 305 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS TEAM17 WITH 'BUY' - PRICE TARGET 325 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS THE GYM GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 170 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS VANQUIS BANKING GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 88 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS W,A,G, PAYMENT SOLUTIONS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 115 P - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS WH SMITH WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1310 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS WHITBREAD WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4150 PENCE - GOLDMAN RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 33 (29) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 76 (71) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 580 (570) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 305 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 415 (442) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 870 (850) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS CHESNARA PLC PRICE TARGET TO 320 (335) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 750 (725) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1110 (1140) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1110 (1140) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 4800 (5000) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

