Risen Energy Co., Ltd: Risen Energy meldet hervorragende Ergebnisse für 2023 mit einem Umsatz von 4,87 Mrd. $, eine Steigerung von 20,22 %

NINGBO, China, 9. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd. ("das Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von hochleistungsfähigen Photovoltaik-Produkten, hat seine herausragenden Finanzergebnisse für 2023 bekannt gegeben, die ein bedeutendes Wachstum und technologische Fortschritte in der Solarindustrie belegen.

Laut dem letzten Jahresbericht erzielte Risen Energy im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 35,33 Mrd. CNY (4,87 Mrd. US$), 20,22 % mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn des Unternehmens nach Abzug nicht wiederkehrender Gewinne oder Verluste stieg im Jahr 2023 auf 1,58 Mrd. CNY (218 Mio. US$), was einem Anstieg von 55,77 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das den Aktionären zurechenbare Nettovermögen von Risen Energy stieg um 62,47 % und wird 2023 15,2 Mrd. CNY (2,09 Mrd. US$) erreichen.

Risen Energy hat im vergangenen Jahr mehrere wichtige Meilensteine erreicht. Dazu gehören folgende Highlights:

Technologische Errungenschaften: Risen Energy hat bedeutende Fortschritte bei der n-Typ-Technologie und den Technologien der großformatigen Hocheffizienzmodule gemacht. Das Unternehmen hat 2023 einen neuen Rekordwirkungsgrad von 23,9 % für seine Heterojunction (HJT)-Hyperion-Module aufgestellt, mit einer geplanten Produktionskapazität von 21 GW bis 2024. Zu den Innovationen von Risen Energy gehören die Entwicklung der 0BB-Zellentechnologie, die Technologie für extrem dünne 210-Silizium-Wafer, der Verbrauch von reinem Silber von unter 7 mg/W und die Hyper-Link-Technologie. Das Unternehmen war das erste in der Branche, das solche technologischen Durchbrüche in die Massenproduktion überführte. Im Jahr 2023 erhielt Risen Energy mehrere internationale Zertifizierungen, darunter das erste globale TÜV SÜD-Zertifikat für extrem dünne 210-HJT-Hochleistungsmodule. Ebenfalls im Jahr 2023 entwickelte und besaß Risen Energy 740 Patenttechnologien, wobei im Laufe des Jahres 172 neue Patente genehmigt wurden. Das Unternehmen veröffentlichte mehrere Whitepapers und war damit weiterhin führend in der Branche. Im August 2023 veröffentlichte Risen Energy sein mit Spannung erwartetes Forschungspapier "Development and Application of Low-silver Metallization Paste" und im Dezember veröffentlichte das Unternehmen "Development and Industrial Application of Ultra-thin Silicon Wafers". Damit setzte es starke Maßstäbe für die Branche.

Produktanwendungen: Die Produkte der Super Energy Series von Risen Energy haben sich auf Dächern von Wohn- und Gewerbegebäuden als besonders leistungsstark und montagefreundlich erwiesen. Diese Produkte stärkten die Position des Unternehmens im Bereich der technologischen Innovation und der industriellen Anwendung.

Energiespeicherung: Risen Energy hat sich auch im Bereich der Energiespeicherung hervorgetan. Durch die Nutzung seiner Industrialisierungsplattform für duale Energiespeicher und den wirksamen Einsatz seines professionellen Forschungs- und Entwicklungsteams hat das Unternehmen eine vollständige Eigenentwicklung und ein geschlossenes Management der "3S"-Technologien (BMS/PCS/EMS) erreicht. Das von Risen Energy unabhängig entwickelte flüssigkeitsgekühlte Batteriespeichersystem war das erste in China, das sowohl nach der chinesischen als auch nach der amerikanischen Norm UL9540A zertifiziert wurde.

Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG): Im jüngsten ESG-Bericht von Risen Energy wird darauf verwiesen, dass das Unternehmen die SA8000-Zertifizierung erhalten hat. Risen Energy hat seinen Verbrauch an sauberer Energie auf 31.320.210 kWh erhöht, was einem Anstieg von 9,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus hat das Unternehmen 6.424.000 kWh Ökostrom eingekauft und mit 376,5 kg eq CO2/kWc einen neuen Tiefstwert bei der Zertifizierung des französischen CO2-Fußabdrucks erreicht - dank des HJT-Modulprodukts des Unternehmens.





Stand 31. Dezember 2023

(in CNY) Stand 31. Dezember 2022 Stand 31. Dezember 2021 Gesamtvermögen 54.245.929.430,61 38.358.001.211,15 29.636.736.310,32 Den Aktionären

zurechenbares Nettovermögen 15.208.422.344,15 9.360.934.883,33 8.478.633.433,49

2023 (in CNY) 2022 2021 Umsatz 35.326.804.378,95 29.384.723.133,68 18.830.724.181,12 Den Aktionären

zurechenbarer Reingewinn 1.363.281.088,79 934.976.466,28 43.317.260,05 Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn

nach Abzug des nicht wiederkehrenden

Gewinns oder Verlusts 1.582.641.345,52 1.015.980.459,29 648.132.577,21

Informationen zu Risen Energy

Risen Energy wurde 1986 gegründet und ist seit 2010 börsennotiert. Das Unternehmen ist ein globaler Hersteller von Photovoltaik-Produkten und Anbieter von Stromerzeugungslösungen mit Tier-1-Rating (AAA). Die Solar-PV-Lösungen des Unternehmens sind für ihre technische und kommerzielle Innovation, hochwertige Produkte und starken Support bekannt und zeichnen sich durch ihre Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz aus.