LONDON (dpa-AFX) - Die britische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet erneut unverändert gelassen. Er wurde bei 5,25 Prozent belassen, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mitteilte. Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung überwiegend gerechnet. Damit wurde der Leitzins zum sechsten Mal in Folge nicht verändert. Zuletzt hatten Notenbank ihre Geldpolitik im vergangenen Sommer gestrafft. Angesichts der rückläufigen Inflation werden aber Zinssenkungen im Jahresverlauf erwartet./jsl/mis