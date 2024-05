Simon Horrocks kommt als Leiter für die Region Asien-Pazifik (APAC) zu Talkdesk, um das kontinuierliche Wachstum und die Expansion des Unternehmens als ein führender Anbieter für künstliche Intelligenz (KI) im Bereich Customer Experience (CX) voranzutreiben.

Talkdesk Inc., ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Kontaktzentren für Unternehmen jeder Größe, gab heute bekannt, dass Simon Horrocks als Leiter der Region Asien-Pazifik (APAC) bei Talkdesk eingestiegen ist, um das kontinuierliche Wachstum und die Expansion des Unternehmens als führender Anbieter von künstlicher Intelligenz (KI) im Bereich Customer Experience (CX) voranzutreiben.

Simon Horrocks, Vice President of APAC at Talkdesk (Photo: Business Wire)

Horrocks kommt mit über 30 Jahren Vertriebserfahrung zu Talkdesk, im Rahmen welcher er Teams für Startups und große Unternehmen in APAC leitete. Von Sydney in Australien aus konzentriert er sich auf die Beschleunigung des Go-to-Market und die Geschäftsexpansion für Talkdesk in Australien und Neuseeland (ANZ) sowie Südostasien. Die Ernennung von Horrocks unterstreicht das Engagement des Unternehmens, ein führender Anbieter von KI-basierten CX-Lösungen in der APAC-Region zu werden, während Talkdesk seine Pläne für eine regionale Cloud in Australien und seine weitere regionale Expansion finalisiert.

Horrocks wechselte von Harness.io zu Talkdesk. Dort war er für den APAC-Markt verantwortlich, als das in den USA ansässige Start-up-Unternehmen für Softwarebereitstellungsplattformen versuchte, sich in der Region einen Namen zu machen. Zuvor arbeitete er mit mehreren führenden und bekannten Technologieunternehmen in der APAC-Region zusammen, darunter AppDynamics, Cisco, IBM und ScienceLogic.

Neben der Einstellung von Horrocks hat Talkdesk kürzlich Miles Ennis zum Global Sales Leader befördert und Munil Shah zum Chief Technology Officer (CTO) des Unternehmens bestellt. Die Ernennungen folgen auf die jüngsten Nachrichten, dass Talkdesk mehrere bahnbrechende und branchenweit erste generative künstliche Intelligenz (GenAI) Innovationen im CX-Bereich eingeführt hat, darunter Talkdesk Ascend Connect, Talkdesk Autopilot for Banking, Talkdesk Autopilot for Retail und Talkdesk Autopilot for Healthcare. Unter dieser neuen Führung wird Talkdesk von den umfangreichen globalen Möglichkeiten profitieren, da Unternehmen auf die Leistungsfähigkeit von GenAI setzen, um ihr Geschäft zu modernisieren und zu erweitern, das Kundenerlebnis zu verbessern und Abläufe zu rationalisieren.

Talkdesk steht an der Spitze der CX-Branche und hilft Unternehmen weltweit, von einem neuen Zeitalter der Automatisierung und Intelligenz mit Contact-Center-Lösungen zu profitieren, die von Talkdesk AI betrieben werden.

Das Unternehmen wurde im G2 Spring 2024 Grid Report für die Kategorie Contact Center mit über 1.800 Fünf-Sterne-Bewertungen zum Leader ernannt und belegte Platz 1 in mehreren Kategorien, darunter Enterprise Results und Usability Index for Contact Center Workforce, basierend auf dem authentischen Feedback der Kunden. Erst kürzlich zeichnete TrustRadius Talkdesk mit Top Rated Awards 2024 für Contact Center, Call Center Workforce Optimization, Call Recording und Voice over Internet Protocol (VoIP) aus.

Unterstützende Zitate

William Welch, President und Chief Operating Officer von Talkdesk, sagte: "APAC ist ein wichtiger Markt für Talkdesk. Mit Simon in dieser wichtigen Führungsposition in unserer Vertriebsorganisation können wir das Wachstum und den Erfolg in dieser Region weiter vorantreiben. GenAI bietet beispiellose Möglichkeiten für Unternehmen, die Kundenerfahrung zu verbessern, und Talkdesk wird mehr Organisationen weltweit dabei helfen können, die Vorteile zu nutzen."

Simon Horrocks, Vice President of APAC bei Talkdesk, kommentierte: "Talkdesk steht an der Spitze der GenAI-Innovationen im Contact Center, und das in einer Zeit, in der Unternehmen mehr denn je eine nahtlose Kundenerfahrung bieten müssen. Talkdesk wird bereits von einigen der größten Banken, E-Tailern und BPOs in APAC genutzt, und ich fühle mich geehrt, dem Unternehmen zu einem so spannenden Zeitpunkt beizutreten, um seine globale Expansionsdynamik fortzusetzen."

Über Talkdesk

Talkdesk ist ein weltweit führender Cloud-Contact-Center-Anbieter für Unternehmen aller Größen. Talkdesk CX Cloud und Industry Experience Clouds helfen Unternehmen dabei, modernen Kundenservice auf ihre individuelle Weise bereitzustellen. Unsere vertrauenswürdige, flexible und innovative Contact-Center-Plattform nutzt KI und Automatisierung, um außergewöhnliche Ergebnisse für ihre Kunden zu schaffen und bessere Endergebnisse zu erzielen. Wir bedienen Unternehmenskunden in über 100 Ländern und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um kontinuierliche Innovationen und bahnbrechende Resultate zu liefern. Unser unerschütterliches Engagement, wirklich zu tun was wir sagen, und unsere Investition in ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Produkte machen uns zu einem unübertroffenen Unternehmen in der Branche. Verbessern Sie das Kundenerlebnis, erhöhen Sie die Effizienz und steigern Sie den Umsatz mit Talkdesk, einer Cloud-Contact-Center-Plattform, die speziell für Ihre Branche entwickelt wurde. Erfahren Sie mehrund nehmen Sie an einer selbstgeführten Demounter www.talkdesk.comteil.

Talkdesk ist eine eingetragene Marke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Deren Nutzung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen oder eine Billigung durch sie dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

