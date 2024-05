Hohe Verluste bei KI-Coins, während WienerAI durch die Decke geht

Der Bitcoin-Kurs kommt nicht wirklich von der Stelle und das setzt auch den meisten Altcoins zu. Unter den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung finden sich heute nur wenige, die im Plus liegen und zu den großen Verlierern gehören Coins, die sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz befassen. Mischt man dem Ganzen jedoch noch den Hauch eines Meme Coins bei, kann sich daraus schnell ein explosiver Mix ergeben, wie das Beispiel von WienerAI zeigt. Die Nachfrage nach dem neuen Coin explodiert auch im sonst eher schwachen Marktumfeld.

KI-Coins unter den Verlierern des Tages

Sortiert man die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung nach den Verlusten der letzten 24 Stunden, finden sich einige KI-Coins unter den Verlierern des Tages. Fetach.AI (FET) ist um mehr als 5 % gefallen und auch SingularityNET (AGIX) hat in diesem Zeitraum um fast 5 % nachgegeben. Auf Wochensicht liegen die beiden Coins zwar noch deutlich im Plus, für weitere Gewinne bräuchte es wohl aber auch einen steigenden Bitcoin-Kurs.

(Verlierer des Tages unter den Top 100 Coins - Quelle: Coinmarketcap)

Experten sind sich sicher, dass der KI-Sektor in den nächsten Jahren noch von massivem Wachstum geprägt sein wird und das hat sich heuer auch schon im ersten Quartal am Kryptomarkt gezeigt. Die Kurse von AGIX, FET und vielen weiteren KI-Coins sind durch die Decke gegangen. Seit die Bitcoin-Rallye stockt, fehlt es aber auch hier an Tempo. Mixt man künstliche Intelligenz mit Meme Coins, wollen die Bullen anscheinend nichts von einer Pause wissen. Das zeigt zumindest die hohe Nachfrage nach dem neuen WienerAI ($WAI).

WienerAI steuert auf 1,5 Millionen Dollar zu

WienerAI ($WAI) ist ein neuer Meme Coin, der Anleger mit einigen KI-Features überzeugt. Dass dieser Mix explosiv sein kann, hat schon Scotty the AI ($SCOTTY) gezeigt, der nach seiner Markteinführung direkt um 200 % explodiert ist. Auch bei WienerAI deutet derzeit einiges auf einen ähnlich explosiven Start hin. Derzeit ist der Coin noch im Vorverkauf erhältlich, wobei frühe Käufer den großen Vorteil haben, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen mehrfach angehoben wird, sodass sich bereits ein Buchgewinn für diejenigen ergibt, die vorher investieren.

(WienerAI Token-Vorverkauf - Quelle: WienerAI Website)

Schon in dieser frühen Phase haben die Entwickler mit einem Trading-Bot die erste KI-Funktion angekündigt und auch eine Staking-Funktion ist integriert, die denjenigen, die ihre Token staken, eine hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token ermöglicht. Die APY (jährliche Rendite) hängt dabei von der Größe des Staking Pools ab, sodass vor allem am Anfang noch hohe Gewinne möglich sind.

Da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots der $WAI-Token für Staking Rewards reserviert wurde, bleibt die APY auch langfristig überdurchschnittlich hoch, was dazu geführt hat, dass die meisten der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingebracht wurde, wodurch das Angebot beim Handelsstart verknappt wird. Daher gehen Experten davon aus, dass der $WAI-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

