Bitcoin und Co: Wann kommt der nächste Bull Run?Aus der Perspektive des Optionsmarktes hat die implizierte Volatilität von BTC und ETH im letzten Monat erheblich abgenommen, insbesondere bei Optionen, die innerhalb eines Monats auslaufen. Dies deutet darauf hin, dass die Händler keinen signifikanten Anstieg der Volatilität auf dem Markt erwarten. Es ist wahrscheinlich, dass BTC in den nächsten 1-2 Monaten in einem breiten Bereich zwischen 58.000 und 72.000 Dollar schwanken wird.Betrachtet man die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...