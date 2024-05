Fiserv, ein führendes globales Unternehmen für Zahlungs- und Finanztechnologie, teilte mit, dass eine bekannte westliche Bank die innovative Lösung CashFlow CentralSM zur Verbesserung ihres Angebots für Kleinunternehmen gewählt hat. Diese integrierte Lösung ermöglicht es den Kunden, Ein- und Ausgangszahlungen digital zu verwalten, was Zeit spart und das Finanzmanagement vereinfacht. Die weiterentwickelte Banking-Plattform, in Partnerschaft mit einem führenden B2B-Zahlungsdienstleister entwickelt, bietet Funktionen wie das Versenden elektronischer Rechnungen, das Akzeptieren von Zahlungen, die Digitalisierung von Lieferantenrechnungen und die Bezahlung von Rechnungen per Bankkonto oder Kreditkarte. Ein Datenerhebung aus dem Jahr 2023 zeigt, dass mehr als die Hälfte der kleinbetrieblichen Umsatzmacher in den USA das Cashflow- und Rechnungsmanagement als ständiges Problem betrachten. Die [...]

