Gesamtumsatz von 752 Mio. USD im ersten Quartal, einschließlich Produktumsatz von 747 Mio. USD ein Anstieg von 82 gegenüber dem Vorjahreszeitraum

BRUKINSA-Umsatzerlös in Höhe von 489 Mio. USD, getragen vom Wachstum in den USA und Europa von 153 bzw. 243 gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit der kürzlich erteilten fünften FDA-Zulassung verfügt BRUKINSA nun über das breiteste Indikationsspektrum innerhalb der BTKi-Klasse

Schnell voranschreitende Hämatologie-Pipeline im Spätstadium; Sonrotoclax in der klinischen Entwicklung als Monotherapie sowie in Kombination mit der Wirbelsäulentherapie BRUKINSA; Zulassungsprogramm für BTK CDAC gestartet

Fortschritte bei potenziell differenzierten Programmen für solide Tumore mit AWK, Degrader-Plattformen und gezielten Therapien bei vorrangigen Krebsarten

Deutlich verbesserte operative Hebelwirkung und Fortschritte auf dem Weg zu nachhaltiger Rentabilität

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, präsentierte heute die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 und ein Update zu den wichtigsten Geschäftsentwicklungen.

"Wir freuen uns, ein weiteres Quartal mit starken Finanzergebnissen melden zu können. Getragen von unserem beachtlichen globalen Umsatzwachstum sind wir nun in die Top 15 der globalen Onkologie-Innovatoren aufgestiegen gemessen am Gesamtumsatz in der Onkologie. Zudem verbessern wir weiterhin unsere operative Hebelwirkung auf dem Weg zu nachhaltiger Rentabilität", kommentiert John V. Oyler, Mitbegründer, Chairman und CEO von BeiGene. "Mit BRUKINSA, dem BTK-Inhibitor mit dem breitesten Indikationsspektrum in dieser Klasse, konnten wir unsere Führungsposition in der Hämatologie weiter stärken, während wir die Entwicklung unserer innovativen Pipeline von Therapien für hämatologische Malignome vorantreiben. Nach der erteilten Zulassung von TEVIMBRA in den USA und in Europa freuen wir uns nun darauf, unsere umfangreiche Pipeline an Therapien für solide Tumore zügig weiterzuentwickeln, um unserer Führungsposition in der Hämatologie gerecht zu werden und unseren Ruf als globaler Onkologie-Innovator zu untermauern."

Finanz-Highlights

(Beträge in Tausend US-Dollar)

Drei Monate bis 31. März (in Tausend, ausgenommen Prozentangaben) 2024 2023 Veränderung in % Produktumsatz, netto 746.918 410.291 82 Nettoumsatz aus Kooperationen 4.734 37.510 (87 Gesamtumsatz 751.652 447.801 68 GAAP-Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit (261.348 (371.258 (30 Bereinigter Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit* (147.341 (275.859 (47 Eine Erläuterung unserer Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung. Die Überleitung der einzelnen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen können Sie der Tabelle am Ende dieser Pressemitteilung entnehmen.

Wichtige Unternehmensentwicklungen

BRUKINSA (Zanubrutinib)

Im ersten Quartal 2024 belief sich der Umsatz von BRUKINSA in den USA auf insgesamt 351 Mio. USD ein Wachstum von 153 gegenüber dem Vorjahreszeitraum -, da BRUKINSA bei der therapienaiven (TN) chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) Marktanteile hinzugewinnen konnte und sich bei der rezidivierten oder refraktären (R/R) CLL als Marktführer in der BTKi-Klasse für neue Patienten etablierte. Die Umsätze von BRUKINSA in Europa erreichten im ersten Quartal 2024 insgesamt 67 Mio. USD. Dies entspricht einem Wachstum von 243 %, das auf den weiteren Zugewinn von Marktanteilen und zusätzliche Kostenübernahmen zurückzuführen ist, wie etwa in Frankreich, wo die Kostenübernahme für BRUKINSA bei CLL, Waldenström-Makroglobulinämie (WM) und Marginalzonen-Lymphom erstmals bewilligt wurde.

Präsentiert wurde ein neuer bereinigter indirekter Vergleich der Wirksamkeit von BRUKINSA gegenüber Acalabrutinib bei R/R CLL, gestützt auf Daten der Phase-3-Studien ALPINE und ASCEND, die einen medizinischen Nutzen von BRUKINSA in Bezug auf das progressionsfreie Überleben und das vollständige Ansprechen (CR) gegenüber Acalabrutinib sowie ein potenziell verbessertes Gesamtüberleben nachweisen.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) erteilte die Marktzulassung für die Behandlung erwachsener Patienten mit R/R follikulärem Lymphom in Kombination mit dem monoklonalen Anti-CD20-Antikörper Obinutuzumab nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien.

TEVIMBRA (Tislelizumab)

Der Umsatz mit Tislelizumab belief sich im ersten Quartal 2024 auf 145 Mio. USD, ein Wachstum von 26 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Europäische Kommission hat die Zulassung zur Behandlung von nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) für drei Indikationen als Erst- und Zweitlinienbehandlung erteilt.

Die FDA-Zulassung erfolgt für die Zweitlinienbehandlung von Plattenepithelkarzinomen der Speiseröhre (ESCC) nach vorheriger Chemotherapie.

Die FDA nimmt den BLA-Antrag für die Erstlinienbehandlung von Krebserkrankungen des Magens oder der gastroösophagealen Verbindung an.

Die noch ausstehende FDA-Zulassung von Tislelizumab für die Erstlinienbehandlung von inoperablem, rezidivierendem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem ESCC mit einem anvisierten PDUFA-Termin im Juli 2024 könnte aufgrund einer möglichen Verzögerung bei der Planung von Klinikinspektionen verschoben werden.

Pipeline-Highlights

Hämatologie

Sonrotoclax (BCL2-Inhibitor)

Erhalt des FDA-Fast-Track-Status für das R/R-Mantelzell-Lymphom (MCL)

Fortsetzung der Patientenanmeldung für R/R MCL und WM mit Zulassungsabsicht sowie der Phase 3 bei TN CLL in Kombination mit BRUKINSA bereits mehr als 850 Patienten in das Programm aufgenommen

BGB-16673 (BTK CDAC)

Initiierung von Expansionskohorten für R/R MCL (potenzielle Zulassungsabsicht) und R/R CLL bisher 220 Patienten in das Programm aufgenommen

Beginn der klinischen Phase-3-Studie für R/R CLL bis Ende 2024

Solide Tumore

Lungenkrebs

Aufnahme des letzten Probanden in eine klinische Phase-3-Studie für Ociperlimab (Anti-TIGIT) zur Erstlinienbehandlung von NSCLC mit hohem PD-L1-Expressionslevel

Mehrere Tislelizumab-Lungenkrebs-Kombinationskohorten mit BGB-A445 (Anti-OX40), LBL-007 (Anti-LAG3) und BGB-15025 (HPK1-Inhibitor) werden voraussichtlich 2024 veröffentlicht

Überführung in die klinische Phase von Pan-KRAS- und MTA-kooperativen PRMT5-Inhibitoren und EGFR-CDAC für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant

Brustkrebs

BGB-43395 (CDK4-Inhibitor): Start der vierten Dosisstufe der Monotherapie, die im wirksamen Dosisbereich liegt, wobei keine dosisbeschränkenden Toxizitäten beobachtet wurden. Beginn der Dosierung der Kombination mit Fulvestrant rund vier Monate nach der ersten Monotherapiedosis.

Start der vierten Dosisstufe der Monotherapie, die im wirksamen Dosisbereich liegt, wobei keine dosisbeschränkenden Toxizitäten beobachtet wurden. Beginn der Dosierung der Kombination mit Fulvestrant rund vier Monate nach der ersten Monotherapiedosis. BG-68501 (CDK2-Inhibitor): Start der zweiten Dosisstufe der Monotherapie im Rahmen der First-in-Human-Studie. Die klinische Pharmakokinetik entspricht den Erwartungen, und es wurden keine dosisbeschränkenden Toxizitäten beobachtet.

Start der zweiten Dosisstufe der Monotherapie im Rahmen der First-in-Human-Studie. Die klinische Pharmakokinetik entspricht den Erwartungen, und es wurden keine dosisbeschränkenden Toxizitäten beobachtet. BG-C9074 (B7H4-AWK): Erster Patient in Australien in globaler First-in-Human-Studie der Phase 1 behandelt.

Gastrointestinale Krebserkrankungen

Mehrere Tislelizumab-Kombinationskohorten mit LBL-007 (Anti-LAG3) und BGB-A445 (Anti-OX40) werden im Jahr 2024 veröffentlicht

Plan zur Einreichung eines BLA-Antrags bei der NMPA für Zanidatamab als Zweitlinienbehandlung für Gallenwegskrebs

CEA-ADC und FGFR2b-ADC kommen in der zweiten Jahreshälfte 2024 in die Klinik

Weitere Highlights der Geschäftsentwicklung

Das US-amerikanische Patent- und Markenamt USPTO gab dem Antrag des Unternehmens auf eine Nachprüfung des Pharmacyclics-Patents statt, das gegen das Unternehmen in einer Patentverletzungsklage geltend gemacht wurde. Wie das USPTO feststellte, konnte das Unternehmen nachweisen, dass das Patent mit hoher Wahrscheinlichkeit ungültig ist. Voraussichtlich wird das USPTO innerhalb von 12 Monaten eine endgültige Entscheidung über die Gültigkeit des Patents erlassen.

Der Responsible Business Sustainability Report 2023 wurde veröffentlicht, der das Engagement des Unternehmens für einen gerechten Nutzen für Patienten, Wirtschaft und Gesellschaft darlegt.

Im Juli wurden die hochmoderne Produktionsanlage für biologische Arzneimittel und das klinische Forschungs- und Entwicklungszentrum auf dem Princeton West Innovation Campus in Hopewell, US-Bundesstaat New Jersey, eröffnet.

Finanz-Highlights des ersten Quartals 2024

Der Umsatzerlös für die drei Monate bis zum 31. März 2024 belief sich auf 752 Mio. USD gegenüber 448 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Dies ist überwiegend auf den Anstieg des BRUKINSA-Produktabsatzes in den USA und Europa von 153 bzw. 243 zurückzuführen.

Der Produktumsatz für die drei Monate bis zum 31. März 2024 belief sich auf 747 Mio. USD, verglichen mit 410 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 ein Anstieg von 82 %. Der Anstieg der Produktumsätze ist auf den gestiegenen Absatz unserer intern entwickelten Produkte BRUKINSA und Tislelizumab zurückzuführen. In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 waren die USA der größte Markt für das Unternehmen: Der Produktumsatz betrug dort 351 Mio. USD, verglichen mit 139 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die prozentuale Bruttomarge des weltweiten Produktumsatzes lag im ersten Quartal 2024 bei 83 %, gegenüber 80 im Vorjahreszeitraum. Der prozentuale Anteil der Bruttomarge stieg vor allem aufgrund des proportional höheren globalen Absatzmixes von BRUKINSA im Vergleich zu anderen Produkten des Portfolios.

Betriebsausgaben

GAAP Nicht-GAAP (in Tausend, ausgenommen Prozentangaben) Q1 2024 Q1 2023 Veränderung in % Q1 2024 Q1 2023 Veränderung in % Forschung und Entwicklung 460.638 408.584 13 405.440 361.696 12 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 427.427 328.499 30 372.146 283.154 31 Amortisation 187 (100 NE Summe Betriebsausgaben 888.065 737.270 20 777.586 644.850 21

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (FuE) stiegen im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowohl auf GAAP- als auch auf bereinigter Basis, in erster Linie aufgrund der Überführung von präklinischen Programmen in die klinische Phase und von frühen klinischen Programmen in die Spätphase. Abschlags- und Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit der laufenden Forschung- und Entwicklung für einlizenzierte Assets beliefen sich im ersten Quartal 2024 auf insgesamt 35 Mio. USD, verglichen mit Null im Vorjahreszeitraum.

Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG) stiegen im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowohl auf GAAP- als auch auf bereinigter Basis aufgrund der anhaltenden Investitionen in die weltweite Markteinführung von BRUKINSA, vor allem in den USA und in Europa. Der prozentuale Anteil der VVG-Kosten am Produktumsatz lag im ersten Quartal 2024 bei 57 %, gegenüber 80 im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit im ersten Quartal 2024 verringerte sich um 30 auf GAAP-Basis und um 47 auf bereinigter Basis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist auf eine deutlich verbesserte operative Hebelwirkung infolge eines beachtlichen Umsatzwachstums und hoher Kostendisziplin zurückzuführen, da wir auf dem Weg zu einer nachhaltigen Rentabilität erhebliche Fortschritte erzielen.

Der GAAP-Nettoverlust verbesserte sich in dem am 31. März 2024 zu Ende gegangenen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum, da unser Produktumsatzwachstum und unser Kostenmanagement in einer höheren operativen Hebelwirkung resultieren.

In dem am 31. März 2024 beendeten Quartal betrug der Nettoverlust je Aktie (0,19) USD und (2,41) USD je American Depositary Share (ADS), verglichen mit (0,26) USD je Aktie und (3,34) USD je ADS im Vorjahreszeitraum.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich in dem am 31. März 2024 beendeten Quartal auf 309 Mio. USD gegenüber 564 Mio. USD im Vorjahreszeitraum aufgrund der verbesserten operativen Hebelwirkung.

Weitere Einzelheiten zu den Finanzberichten von BeiGene für das erste Quartal 2024 finden Sie in BeiGenes Quartalsbericht auf Form 10-Q für das erste Quartal 2024, der bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.

Zusammengefasste konzernweite Gewinn- und Verlustrechnung (US-GAAP) (Beträge in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Angaben zu Aktien, American Depositary Shares (ADS), je Aktie und je ADS) Drei Monate bis 31. März 2024 2023 (ungeprüft) Umsatzerlös Produktumsatz, netto 746.918 410.291 Umsatzerlös aus Kooperationen 4.734 37.510 Gesamtumsatz 751.652 447.801 Umsatzkosten Produkte 124.935 81.789 Bruttogewinn 626.717 366.012 Betriebsausgaben: Forschung und Entwicklung 460.638 408.584 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 427.427 328.499 Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten 187 Summe Betriebsausgaben 888.065 737.270 Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit (261.348 (371.258 Zinsertrag, netto 16.160 16.016 Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto 1.762 18.303 Verlust vor Ertragssteuern (243.426 (336.939 Ertragssteueraufwand 7.724 11.492 Nettoverlust (251.150 (348.431 Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert (0,19 (0,26 Gewichteter Durchschnitt der Aktien in Umlauf, unverwässert und verwässert 1.355.547.626 1.354.164.760 Nettoverlust je ADS, unverwässert und verwässert (2,41 (3,34 Gewichteter Durchschnitt der ADS in Umlauf, unverwässert und verwässert 104.272.894 104.166.520

Ausgewählte verkürzte konzernweite Bilanzdaten (US-GAAP) (Beträge in Tausend US-Dollar) Bis 31. März 31. Dezember 2024 2023 (ungeprüft) (geprüft) Aktiva: Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung und kurzfristige Investitionen 2.807.436 3.188.584 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 435.294 358.027 Lagerbestände 447.345 416.122 Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen, netto 1.417.992 1.324.154 Summe Aktiva 5.667.681 5.805.275 Passiva und Eigenkapital: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 356.575 315.111 Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 569.438 693.731 Haftung für FuE-Kostenbeteiligung 225.530 238.666 Verschuldung 1.025.992 885.984 Summe Passiva 2.307.320 2.267.948 Eigenkapital insgesamt 3.360.361 3.537.327

Anmerkungen zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

BeiGene stellt bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen zur Verfügung, darunter bereinigte Betriebsausgaben und bereinigte Betriebsverluste sowie bestimmte andere nicht GAAP-konforme Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, die jeweils Anpassungen an GAAP-Finanzkennzahlen beinhalten. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollen zusätzliche Informationen über die betriebliche Performance von BeiGene liefern. Anpassungen der GAAP-Finanzkennzahlen von BeiGene schließen gegebenenfalls nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte Vergütung, Abschreibungen und Amortisation aus. Bestimmte andere Sonderposten oder wesentliche Ereignisse können ebenfalls regelmäßig in den Nicht-GAAP-Anpassungen enthalten sein, wenn deren Umfang in den betreffenden Zeiträumen erheblich ist. BeiGene folgt etablierten Richtlinien zur Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die bestimmen, welche Kosten von den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ausgeschlossen werden, und verfügt über entsprechende Protokolle, Kontrollen und Genehmigungsprozesse für die Verwendung solcher Kennzahlen. BeiGene ist der Überzeugung, dass diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den GAAP-Finanzkennzahlen das Gesamtverständnis der betrieblichen Performance von BeiGene erleichtern. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen werden bereitgestellt zu dem Zweck, den Investoren ein umfassenderes Verständnis der historischen und erwarteten Finanzergebnisse und -trends des Unternehmens zu vermitteln und Vergleiche zwischen den Zeiträumen und in Bezug auf die prognostizierten Informationen zu erleichtern. Darüber hinaus gehören diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den Indikatoren, die das Management von BeiGene für zur Planung und Erstellung von Prognosen sowie zur Messung der Unternehmensleistung verwendet. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung zu GAAP-konformen Finanzkennzahlen betrachtet werden und weder als Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen noch als höherwertige Bewertungsgrundlage betrachtet werden. Die vom Unternehmen verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen können auf andere Weise berechnet werden als die von anderen Unternehmen verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

ÜBERLEITUNG AUSGEWÄHLTER GAAP-FINANZKENNZAHLEN ZU NICHT-GAAP-FINANZKENNZAHLEN (in Tausend US-Dollar, ausgenommen Angaben je Aktie) (ungeprüft) (ungeprüft) Drei Monate bis 31. März 2024 2023 (Angaben in Tausend) Überleitung von GAAP zu bereinigten Umsatzkosten Produkte: GAAP-Umsatzkosten Produkte 124.935 81.789 Abzüglich: Abschreibung 2.345 2.180 Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 1.183 799 Bereinigte Umsatzkosten Produkte 121.407 78.810 Überleitung von GAAP- zu bereinigten Forschungs- und Entwicklungskosten: GAAP-Forschungs- und Entwicklungskosten 460.638 408.584 Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 38.045 34.028 Abzüglich: Abschreibung 17.153 12.860 Bereinigte Forschungs- und Entwicklungskosten 405.440 361.696 Überleitung von GAAP- zu bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten: Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten nach GAAP 427.427 328.499 Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 50.669 41.360 Abzüglich: Abschreibung 4.612 3.985 Bereinigte Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 372.146 283.154 Überleitung von GAAP- zu bereinigten Betriebsausgaben GAAP-Betriebsausgaben 888.065 737.270 Abzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 88.714 75.388 Abzüglich: Abschreibung 21.765 16.845 Abzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 187 Bereinigte Betriebsausgaben 777.586 644.850 Überleitung von GAAP zu bereinigtem Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit: GAAP-Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit (261.348 (371.258 Zuzüglich: Aktienbasierte Vergütungen 88.714 75.388 Zuzüglich: Abschreibung 24.110 19.025 Zuzüglich: Abschreibung immaterieller Vermögenswerte 1.183 986 Bereinigter Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit (147.341 (275.859

