Das Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) ist stolz darauf, die Rückkehr der Global Wealth Conference (GWC) nach London für das zweite Jahr in Folge vom 28. bis 30. Mai 2024 anzukündigen. Aufbauend auf dem überwältigenden Erfolg der ersten Veranstaltung wird die GWC 2024 erneut eine Reihe von Branchenführern zusammenbringen, die ihr Fachwissen über verschiedene Bereiche hinweg austauschen.

London Set to Host Second Annual Global Wealth Conference, Driving Positive Change (Photo: AETOSWire)

"Unsere erste Veranstaltung in London war ein voller Erfolg, und wir sind begeistert, dass wir im zweiten Jahr wiederkommen", sagte Lakshmi Narayanan, Chairman von SWFI. "Die Global Wealth Conference bekräftigt unser kollektives Engagement als Hüter des globalen Wohlstands, und wir sind gespannt auf die bedeutsamen Gespräche und Kooperationen, die sich aus diesem Treffen ergeben werden."

Die diesjährige Konferenz wird sich um das Thema Nachhaltigkeit, Allokation und Innovation drehen und spiegelt damit das unerschütterliche Engagement wider, kritische globale Herausforderungen anzugehen und gleichzeitig bahnbrechende Fortschritte in verschiedenen Sektoren voranzutreiben.

Die Global Wealth Conference 2024 ist eine reine Einladungsveranstaltung, für die keine Tickets oder Eintrittskarten erhältlich sind. Bis heute sind über 4.000 Bewerbungen für Einladungen eingegangen. Die endgültige Gästeliste mit 450 Teilnehmern wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die Veranstaltung bietet eine Reihe von angesehenen Rednern, darunter: Ruslan Alikhanov, Chief Executive Officer, Azerbaijan Investment Holding; Gunther Beger, Managing Director, SDG Innovation and Economic Transformation, United Nations Industrial Development Organization; Bella Landymore, Policy and Strategy Director, Impact Investing Institute; Dr. Bridget Kustin, Senior Research Fellow, Saïd Business School, University of Oxford; Anthony H. Yadgaroff, Chair of Trustees, Investment Managers' Charitable Trust; James S. Rosebush, ehemaliger stellvertretender Assistent des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Weißes Haus; Kashif Khalid, Managing Director Middle East Africa, SimCorp; Matt Scott, Executive Director, UK Centre for Greening Finance Investment; Michael Sheren, Fellow, Cambridge Institute for Sustainability Leadership und andere.

Die dreitägige Veranstaltung findet an sechs ikonischen Orten in London statt, darunter das House of Commons, die Great Hall of Guildhall, die London Stock Exchange und mehrere historische Livery Halls. Die Teilnehmer erwartet ein volles Programm mit aufschlussreichen Podiumsdiskussionen, Hauptvorträgen, geschlossenen privaten Abendessen, Diskussionen am runden Tisch, traditioneller Unterhaltung und Networking-Möglichkeiten. Die Konferenz wird ein breites Spektrum von Teilnehmern anziehen, darunter Vertreter von Staatsfonds, Pensionsfonds, Vermögenseigentümern, Family Offices und Vermögensverwaltern aus der ganzen Welt.

