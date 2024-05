Potthoff wird CEO, während sich Margaret Keegan auf ihre Rolle innerhalb von Linden konzentriert

RQM+, ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) im Bereich MedTech, gab heute John Potthoff, Ph.D., als neuen CEO bekannt. Dieser Übergang erfolgt, nachdem die ehemalige CEO, Margaret Keegan, angekündigt hat, dass sie sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und sich auf ihre Rolle als operativer Partner bei Linden Capital Partners konzentrieren wird. Margaret wird weiterhin dem Vorstand von RQM+ angehören.

